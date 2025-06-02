GoldRush Trend Arrow Signal

5
Segnale GoldRush Trend Arrow

L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD.

Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili.

L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMARIE e SECONDARIE. I segnali PRIMARI sono frecce direzionali bianche e nere che segnalano un cambiamento nella direzione del trend, mentre i segnali SECONDARI sono frecce blu e rosse che confermano la direzione indicata dalle frecce PRIMARIE e indicano un potenziale punto di ingresso nel trade.

Nota: quando c'è una sola freccia di avviso PRIMARIA dopo un cambiamento nella direzione del trend, è importante notare che ci si può aspettare di vedere più frecce SECONDARIE blu/rosse. I segnali secondari appariranno dopo QUALSIASI candela che soddisfi i criteri del segnale, quindi per un movimento di trend lungo ci saranno molte frecce secondarie visualizzate sullo schermo (come si può vedere dagli screenshot inclusi). È possibile attivare/disattivare entrambi i tipi di freccia nelle impostazioni.

Ecco come faccio trading utilizzando questo indicatore:

- per un ingresso di ACQUISTO aspetto pazientemente che appaia una freccia bianca alla chiusura di una candela, ed entro nel mio trade di ACQUISTO alla chiusura della candela successiva disponibile quando appare una freccia blu.

- per un ingresso di VENDITA aspetto pazientemente che appaia una freccia nera alla chiusura di una candela, ed entro nel mio trade di VENDITA alla chiusura della candela successiva disponibile quando appare una freccia rossa.

- Le impostazioni di Take Profit / Stop Loss sono a carico dell'utente, tuttavia personalmente utilizzo un R:R minimo di 1:2 e trovo che questo possa essere raggiunto con relativa facilità durante i periodi di maggiore volatilità, come ad esempio durante le aperture di Londra / New York.
Caratteristiche principali:

Avvisi basati sul tempo: personalizza gli avvisi impostando l'ora di inizio e di fine, ideale per puntare a sessioni di trading specifiche come l'apertura di New York.
Filtraggio del volume: Controlla l'aspetto dei segnali selezionando il numero di barre disponibili per tracciare i segnali freccia, la dimensione e il colore delle frecce, il filtro di tendenza, il filtro di volume, il filtro temporale e gli spazi tra le frecce regolabili.
Gap di avviso preciso: imposta la distanza tra le frecce di avviso e le candele fino a un minimo di 1/10 di pip.
Avvisi completi: ricevi notifiche su tutti i dispositivi (schermo, e-mail o avvisi push) per rimanere connesso.


Vantaggi:


Ottimizzato per lo scalping: ideale per i trader XAU/USD che si concentrano su operazioni veloci durante i periodi di alta volatilità.
Personalizzazione completa: controlla l'aspetto del segnale con filtri di volume, filtri temporali e gap delle frecce regolabili.
Avvisi in tempo reale su tutti i dispositivi: rimani informato sulle opportunità di mercato, sia alla tua scrivania che in viaggio.
Supporto alla gestione del rischio: progettato per aiutare il processo decisionale come parte di una strategia di trading più ampia.


Note importanti:


- Questo indicatore è ottimizzato per XAU/USD su un intervallo di tempo di 1 minuto e funziona al meglio in condizioni di elevata volatilità (ad esempio durante il periodo di crossover tra Londra e New York).

- L'indicatore deve essere utilizzato con un solido piano di gestione del rischio e come parte di una strategia complessiva più ampia.

- Come qualsiasi indicatore, l'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal non può garantire e non garantisce profitti. 

- La tua piattaforma MT4 DEVE essere aggiornata all'ultima versione affinché questo indicatore funzioni in modo efficace. Al momento della stesura di questa descrizione, l'ultima versione di MT4 è la 1440 (giugno 2025). Sono noti alcuni problemi che causano la visualizzazione errata di più frecce nella finestra del grafico sulle versioni precedenti di MT4, quindi è NECESSARIO che la vostra versione sia la più recente disponibile.

GoldRush Trend Arrow Signal combina precisione, personalizzazione e avvisi efficaci, rendendolo uno strumento prezioso per i trader che desiderano migliorare la loro strategia XAU/USD esistente.
Recensioni 2
Altri dall’autore
Gold Rush FVG Multiple Time Frame
Kirk Lee Holloway
Indicatori
Gold Rush FVG (Multiple Time Frame) - Professional Fair Value Gap Indicator Product Description Discover hidden trading opportunities with Gold Rush FVG , a powerful visual tool that automatically identifies Fair Value Gaps on your charts across multiple timeframes. Fair Value Gaps are price 'imbalances' that occur when the market moves so quickly that it leaves "gaps" in normal trading activity. These gaps often act as magnets, with price returning to fill them later - creating the potential fo
narsi
235
narsi 2025.11.03 08:03 
 

Kirk is an exceptional author and a great professional person.His product is top class.He is very responsive and answers all your queries very patiently.All instructions need to be followed and you will get your results 100%

jjjb
1828
jjjb 2025.08.08 09:59 
 

"With exceptional customer service and a brilliant indicator—one of the best out there—just follow the instructions, and you’ll get the desired results. Well done to the author!"

Kirk Lee Holloway
336
Risposta dello sviluppatore Kirk Lee Holloway 2025.08.09 06:37
Thanks very much for your review, jjjb. I am so pleased that the indicator is achieving these results for you. V1.4 is around the corner (release date Monday August 11) with many new added features and functions, and I hope this latest version continues to meet (and hopefully exceed) your expectations. Kirk
Rispondi alla recensione