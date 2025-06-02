Segnale GoldRush Trend Arrow

L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD.

Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili.





L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMARIE e SECONDARIE. I segnali PRIMARI sono frecce direzionali bianche e nere che segnalano un cambiamento nella direzione del trend, mentre i segnali SECONDARI sono frecce blu e rosse che confermano la direzione indicata dalle frecce PRIMARIE e indicano un potenziale punto di ingresso nel trade.





Nota: quando c'è una sola freccia di avviso PRIMARIA dopo un cambiamento nella direzione del trend, è importante notare che ci si può aspettare di vedere più frecce SECONDARIE blu/rosse. I segnali secondari appariranno dopo QUALSIASI candela che soddisfi i criteri del segnale, quindi per un movimento di trend lungo ci saranno molte frecce secondarie visualizzate sullo schermo (come si può vedere dagli screenshot inclusi). È possibile attivare/disattivare entrambi i tipi di freccia nelle impostazioni.





Ecco come faccio trading utilizzando questo indicatore:





- per un ingresso di ACQUISTO aspetto pazientemente che appaia una freccia bianca alla chiusura di una candela, ed entro nel mio trade di ACQUISTO alla chiusura della candela successiva disponibile quando appare una freccia blu.





- per un ingresso di VENDITA aspetto pazientemente che appaia una freccia nera alla chiusura di una candela, ed entro nel mio trade di VENDITA alla chiusura della candela successiva disponibile quando appare una freccia rossa.





- Le impostazioni di Take Profit / Stop Loss sono a carico dell'utente, tuttavia personalmente utilizzo un R:R minimo di 1:2 e trovo che questo possa essere raggiunto con relativa facilità durante i periodi di maggiore volatilità, come ad esempio durante le aperture di Londra / New York.