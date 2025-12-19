Index Statistics and Session Level Analysis

Smetti di indovinare. Inizia a fare trading con un vantaggio statistico.

Gli indici azionari non si negoziano come il forex. Hanno sessioni definite, gap notturni e seguono pattern statistici prevedibili. Questo indicatore ti fornisce i dati di probabilità di cui hai bisogno per fare trading su indici come DAX, S&P 500 e Dow Jones con fiducia.

Cosa lo rende diverso

La maggior parte degli indicatori ti mostra cosa è successo. Questo ti mostra cosa probabilmente succederà dopo. Ogni giorno di trading, l'indicatore analizza la tua configurazione attuale rispetto a 100 giorni di dati storici. Trova giorni con gap simili, posizioni di apertura simili, e calcola esattamente quanto spesso il prezzo ha raggiunto livelli chiave. Niente più supposizioni se il gap si chiuderà o se il massimo di ieri verrà testato. Ottieni percentuali precise basate su dati reali.

Manuale completo con tutte le voci spiegate qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Guida strategica per aiutarti a trovare ottimi setup qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Abbinalo con l'EA Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons per un day trading di indici azionari senza sforzo - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

Funzionalità principali

Calcoli filtrati per sessione che ignorano il rumore notturno

Rilevamento automatico del controllo rialzista o ribassista

Analisi dei gap che mostra i tassi storici di chiusura

Pattern matching che trova giorni statisticamente simili

Percentuali di probabilità per raggiungere massimi e minimi della sessione precedente, livelli giornalieri e settimanali

Tutti i livelli di prezzo chiave disegnati automaticamente con pulsanti di toggle con un clic

Come lo usano i trader

Un gap ribassista apre al 15% del range giornaliero medio sotto la chiusura di ieri. L'indicatore mostra che l'82% dei gap simili si è chiuso durante la sessione, tipicamente alla candela 8. Compri vicino all'apertura, puntando alla chiusura del gap, e prendi profitti entro la prima ora.

Il prezzo apre sotto il range di sessione di ieri. I dati storici mostrano che lo 0% dei giorni simili ha mai raggiunto il massimo di ieri. Eviti di mantenere long aspettandoti nuovi massimi e ti concentri invece su obiettivi al ribasso dove la probabilità ti favorisce.

L'indicatore rileva Orsi in Controllo dopo tre chiusure ribassiste forti consecutive. Combinato con il prezzo sotto la media mobile di sessione, hai conferma per mantenere posizioni short e vendere sui rally.

Costruito per trader di indici seri

Quattordici pulsanti di toggle ti permettono di mostrare o nascondere qualsiasi elemento istantaneamente. Il pannello statistiche si auto-dimensiona in base al contenuto. Le candele sono numerate dall'apertura della sessione così sai sempre dove sei nella giornata. La barra 18 è evidenziata perché statisticamente, l'80% del range giornaliero è stabilito a quel punto.

L'integrazione con lo Strategy Tester cattura screenshot ad ogni chiusura di sessione con nomi file intelligenti che descrivono il pattern di ogni giorno, perfetto per costruire il tuo vantaggio statistico attraverso il backtesting visivo.

Fai trading in modo più intelligente

Quando sai che il 75% dei giorni che corrispondono alla tua configurazione attuale ha raggiunto il minimo giornaliero precedente, fai trading diversamente. Quando sai che solo il 17% ha raggiunto la chiusura precedente, imposti obiettivi realistici. Questo indicatore trasforma il modo in cui affronti ogni giorno di trading sostituendo le intuizioni con le probabilità.

Funziona meglio sul timeframe M5. Ottimizzato per DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e FTSE 100.

Perfetto per gli studenti di Price Action di Al Brooks

Incorporato nell'indicatore c'è un sistema di numerazione delle candele che segue la stessa metodologia insegnata da Al Brooks insieme a tutti i dati statistici extra per aiutarti a leggere la price action come un professionista. Ha anche una logica multi-bar run che ti aiuterà a identificare se i tori o gli orsi hanno il controllo del mercato. Più candele consecutive dello stesso colore? Aspetta un pullback contro quella direzione e salta sul trend. Completamente configurabile a tuo piacimento con input di forza della candela e numero di candele consecutive.