Trend Flat Histogram mq

MT4 için "Trend Flat Histogram" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- Trend Flat Histogram göstergesi, standart Hareketli Ortalamalardan çok daha hassas ve çok daha verimlidir.

- Mevcut piyasa koşullarını göstermek için tasarlanmıştır: Düz, Yükseliş Trendi, Düşüş Trendi.

- Göstergenin 3 rengi vardır: Düz piyasa koşulları için Sarı, düşüş trendi için Kırmızı ve yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).

- Mobil ve PC uyarılarıyla.

- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harikadır: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti ve diğer göstergeler.





