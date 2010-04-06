Trend Flat Histogram mq
MT4 için "Trend Flat Histogram" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Trend Flat Histogram göstergesi, standart Hareketli Ortalamalardan çok daha hassas ve çok daha verimlidir.
- Mevcut piyasa koşullarını göstermek için tasarlanmıştır: Düz, Yükseliş Trendi, Düşüş Trendi.
- Göstergenin 3 rengi vardır: Düz piyasa koşulları için Sarı, düşüş trendi için Kırmızı ve yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harikadır: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti ve diğer göstergeler.
