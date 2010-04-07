Previous Day High Low Levels ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.25
- Aggiornato: 15 aprile 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Previous Day High Low levels" per MT4.
- L'indicatore "Previous Day High Low levels" è un indicatore ausiliario molto utile.
- I livelli High e Low di ieri sono così importanti perché il prezzo rimbalza molto spesso da essi.
- Questi livelli possono essere considerati come supporto e resistenza affidabili: il prezzo li rispetta molto.
- È un indicatore utile per i trader intraday che utilizzano metodi di trading di inversione e scalping.
- Ottimo anche da combinare con Price Action.
- Con avvisi integrati su dispositivi mobili e PC.
