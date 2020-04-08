TMA AI Bands

L'indicatore TMA AI Bands si basa sulla Media Mobile Triangolare (TMA) con bande superiore e inferiore dinamiche e frecce chiare di acquisto/vendita tracciate direttamente sul grafico. Integra un'IA per l'ottimizzazione adattiva e garantisce l'assenza di ridisegno, fornendo segnali precisi di inversione quando il prezzo tocca le bande.

* Coppie: funziona con tutte le coppie di valute

* Timeframe consigliati: D1 / W1 / MN

* Variabili esterne configurabili:

  * TimeFrame – periodo di calcolo

  * HalfLength – levigatura della media

  * BandsDeviations – deviazione standard per le bande

  * CenterShift, UpperShift, LowerShift – messa a punto fine delle linee

  * ShowArrows, ArrowGap – controllo visualizzazione e offset delle frecce

* Interfaccia pulita e visuali semplici, progettata per trader che cercano precisione senza complessità.
Prodotti consigliati
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicatori
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicatori
Profilo del mercato Forex (FMP in breve) Cosa non è: FMP non è il classico display TPO con codice alfabetico, non mostra il calcolo generale del profilo dati del grafico e non segmenta il grafico in periodi e non li calcola. Cosa fa : Soprattutto, l'indicatore FMP elaborerà i dati che risiedono tra il bordo sinistro dello spettro definito dall'utente e il bordo destro dello spettro definito dall'utente. L'utente può definire lo spettro semplicemente tirando ciascuna estremità dell'indicatore
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicatori
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicatori
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicatori
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Judas Swing ICT Forex with Confirmation MT4
Eda Kaya
Indicatori
Judas Swing ICT Forex With Confirmation Indicator MT4 The Judas Swing ICT Forex with Confirmation Indicator is designed based on the ICT trading approach, leveraging market structure and liquidity analysis within the one-minute chart. This tool assists traders in recognizing key liquidity zones and significant trend reversals. This MetaTrader 4 indicator highlights areas where liquidity builds up and potential false breakouts, commonly referred to as Judas Swings . These zones are distinctly mar
FREE
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Indicatori
Trade History Drawer is an indicator for MetaTrader 4. It shows trades on the chart and draws them in customized colors. Furthermore, the indicator shows a trade summary and saves a CSV history file for either one selected pair or all pairs. Inputs General Settings Number Trades : Number of trades to be drawn on the chart, if -1 then all trades Magic Number : Only trades with this magic number, if -1 then ignore Line Style : Line Style Line Thickness : Line Thickness Arrow Size : Arrow Size
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Indicatori
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicatori
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicatori
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicatori
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicatori
Smart FVG (MT4) — Fair Value Gap Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are configurable. Optional alerts can notify you when new gaps appear or when existing gaps are filled. This is a   visual analysis tool ; it does not execute trades. Key features Automatic FVG detection and clear chart an
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
Auto Optimized MFI è un indicatore auto-adattivo che si regola automaticamente in base al tuo mercato e timeframe, utilizzando simulazioni di trading reale su dati storici. A differenza degli indicatori tradizionali che si basano su soglie fisse come 80/20, questo strumento si adatta al comportamento reale di prezzo e volume per individuare zone di acquisto e vendita più efficaci. Come funziona Analizza le candele storiche su un intervallo personalizzabile ed esegue simulazioni di entrata e usci
Altri dall’autore
Fnix l long position
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicatori
Sei un investitore alla ricerca di opportunità a lungo termine nel mercato finanziario? Ti presento l'Indicatore Personalizzato a Lungo Termine. Questo indicatore è progettato per i trader che desiderano negoziare posizioni su intervalli temporali più lunghi rispetto a grafici giornalieri, settimanali e mensili. Con segnali chiari e precisi, avrai l'assistenza necessaria per prendere decisioni informate. Caratteristiche principali: Strategia a Lungo Termine: Questo indicatore è perfetto per gli
Fnix TMA Triangular moving average bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicatori
TMA - Indicatore della Media Mobile Triangolare L'indicatore TMA - Media Mobile Triangolare è uno strumento potente per i trader che cercano di analizzare e identificare le tendenze nei mercati finanziari. Questo indicatore calcola in modo intelligente le medie mobili triangolari, fornendo preziose intuizioni sulla direzione del mercato. Caratteristiche principali: Ideale per time frame più lunghi: Consigliato per l'uso su periodi superiori a D1/W1/MN, offrendo una visione completa delle tendenz
Fnix MA colored no repaint
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicatori
Fnix Ma a colori. Questo è un indicatore personalizzato progettato per aiutare i trader nell'identificazione delle tendenze nei mercati finanziari. Il MA - Master Trend Position Trade è uno strumento che calcola e visualizza medie mobili per agevolare l'analisi delle tendenze degli asset. Caratteristiche principali: Calcola medie mobili per l'identificazione delle tendenze. Consigliato per l'uso su intervalli temporali superiori a D1/W1/MN (Giornaliero/Settimanale/Mensile). Suggerisce l'uso di
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione