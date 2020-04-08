TMA AI Bands
- Indicatori
- Monique Ellen Miranda Dos Santos
- Versione: 2.4
- Attivazioni: 20
L'indicatore TMA AI Bands si basa sulla Media Mobile Triangolare (TMA) con bande superiore e inferiore dinamiche e frecce chiare di acquisto/vendita tracciate direttamente sul grafico. Integra un'IA per l'ottimizzazione adattiva e garantisce l'assenza di ridisegno, fornendo segnali precisi di inversione quando il prezzo tocca le bande.
* Coppie: funziona con tutte le coppie di valute
* Timeframe consigliati: D1 / W1 / MN
* Variabili esterne configurabili:
* TimeFrame – periodo di calcolo
* HalfLength – levigatura della media
* BandsDeviations – deviazione standard per le bande
* CenterShift, UpperShift, LowerShift – messa a punto fine delle linee
* ShowArrows, ArrowGap – controllo visualizzazione e offset delle frecce
* Interfaccia pulita e visuali semplici, progettata per trader che cercano precisione senza complessità.