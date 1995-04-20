Trend Flat Histogram mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.57
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendência de Flat" para MT4, sem repintura.
- O indicador de Histograma de Tendência de Flat é muito sensível e muito mais eficiente do que qualquer Média Móvel padrão.
- Ele foi projetado para mostrar as condições atuais do mercado: Flat, Tendência de Alta, Tendência de Baixa.
- O indicador possui 3 cores: Amarelo para condições de mercado Flat, Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).
- Com alertas para dispositivos móveis e PC.
- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum Trading e outros indicadores.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.