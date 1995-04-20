Trend Flat Histogram mq

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendência de Flat" para MT4, sem repintura.





- O indicador de Histograma de Tendência de Flat é muito sensível e muito mais eficiente do que qualquer Média Móvel padrão.

- Ele foi projetado para mostrar as condições atuais do mercado: Flat, Tendência de Alta, Tendência de Baixa.

- O indicador possui 3 cores: Amarelo para condições de mercado Flat, Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).

- Com alertas para dispositivos móveis e PC.

- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum Trading e outros indicadores.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.