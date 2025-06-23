L'indicatore "Dynamic Scalper System" è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend.

Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading.

Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi.



Il principio dell'indicatore.

Le frecce grandi determinano la direzione del trend.

Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto forma di piccole frecce opera all'interno di onde di trend.

Le frecce rosse indicano la direzione rialzista, le frecce blu indicano la direzione ribassista.



Le linee sensibili al movimento dei prezzi vengono tracciate nella direzione del trend e agiscono insieme ai segnali delle piccole frecce.

I segnali funzionano come segue: quando le linee compaiono al momento opportuno, si formeranno segnali di ingresso, le posizioni aperte verranno mantenute finché sono presenti linee e, una volta completate, si chiuderà l'operazione.

I timeframe consigliati per l'utilizzo sono M1 - H4.

Le frecce si formano sulla candela corrente; se la candela successiva si è aperta, la freccia sulla precedente non viene ridisegnata.



Parametri di input



Trend Wave Period - Il periodo della direzione del trend (frecce grandi) modifica l'intervallo di tempo delle onde di tendenza. Il valore 1 rappresenta la durata massima della direzione; aumentando il parametro, la durata diminuisce.

Scalper Arrows Period- Il periodo di calcolo delle frecce del segnale (frecce piccole) modifica la frequenza di generazione dei segnali di ingresso. Il valore 3 rappresenta la generazione più frequente; aumentando il parametro, la frequenza delle frecce diminuisce e la precisione aumenta.



I parametri possono essere modificati per diversi timeframe e strumenti di trading. Sono disponibili avvisi per tutti i segnali.

