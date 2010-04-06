Trend Flat Histogram mq

Indicateur Crypto_Forex « Trend Flat Histogram » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur Trend Flat Histogram est très sensible et bien plus efficace que les moyennes mobiles standard.

- Il est conçu pour afficher les conditions actuelles du marché : stagnation, tendance haussière, tendance baissière.

- L'indicateur est disponible en 3 couleurs : jaune pour une stagnation, rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- Alertes mobiles et PC incluses.

- Cet indicateur est idéal pour combiner avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum Trading, etc.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.