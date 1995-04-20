Trend Flat Histogram mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.57
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Гистограмма трендового флета" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор гистограммы трендового флета очень чувствителен и гораздо эффективнее любых стандартных скользящих средних.
- Он предназначен для отображения текущих рыночных условий: флета, восходящего и нисходящего тренда.
- Индикатор имеет 3 цвета: жёлтый для флета, красный для нисходящего тренда и зелёный для восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещением на мобильных устройствах и ПК.
- Этот индикатор отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, скальпингом, импульсной торговлей и другими индикаторами.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.