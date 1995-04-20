Trend Flat Histogram mq

Индикатор Crypto_Forex "Гистограмма трендового флета" для MT4, без перерисовки.





- Индикатор гистограммы трендового флета очень чувствителен и гораздо эффективнее любых стандартных скользящих средних.

- Он предназначен для отображения текущих рыночных условий: флета, восходящего и нисходящего тренда.

- Индикатор имеет 3 цвета: жёлтый для флета, красный для нисходящего тренда и зелёный для восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).

- С оповещением на мобильных устройствах и ПК.

- Этот индикатор отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, скальпингом, импульсной торговлей и другими индикаторами.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.