Trend Flat Histogram mq

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendencia Plana" para MT4, sin repintado.





- El indicador Histograma de Tendencia Plana es muy sensible y mucho más eficiente que cualquier media móvil estándar.

- Está diseñado para mostrar las condiciones actuales del mercado: Plana, Tendencia alcista, Tendencia bajista.

- El indicador tiene 3 colores: Amarillo para condiciones de mercado planas, Rojo para tendencia bajista y Verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).

- Con alertas para móvil y PC.

- Es ideal para combinar este indicador con cualquier otro método de trading: Acción del Precio, Scalping, Momentum trading y otros indicadores.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.