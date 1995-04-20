Trend Flat Histogram mq

Crypto_Forex-Indikator „Trend Flat Histogram“ für MT4, ohne Neuzeichnung.





– Der Trend Flat Histogram-Indikator ist sehr sensitiv und deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.

– Er zeigt aktuelle Marktbedingungen an: Seitwärtstrend, Aufwärtstrend, Abwärtstrend.

– Der Indikator hat drei Farben: Gelb für Seitwärtstrend, Rot für Abwärtstrend und Grün für Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).

– Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC.

– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.