Trend Flat Histogram mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Trend Flat Histogram“ für MT4, ohne Neuzeichnung.
– Der Trend Flat Histogram-Indikator ist sehr sensitiv und deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.
– Er zeigt aktuelle Marktbedingungen an: Seitwärtstrend, Aufwärtstrend, Abwärtstrend.
– Der Indikator hat drei Farben: Gelb für Seitwärtstrend, Rot für Abwärtstrend und Grün für Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
– Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC.
– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.