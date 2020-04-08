Relative Drawdown Display ms

Indicatore Crypto_Forex "Relative Drawdown Display" per MT4, utile strumento di trading.

Questo è un indicatore INDISPENSABILE per i trader che utilizzano sistemi di trading a griglia!!!

- L'indicatore Relative Drawdown Display mostra il DD relativo corrente o il profitto variabile in % sul tuo account.
- Gli avvisi per PC e dispositivi mobili sono integrati con livello di attivazione regolabile.
- L'indicatore indica anche il saldo e il patrimonio netto dell'account.
- È possibile individuare i valori dell'indicatore in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra. È possibile impostare anche il colore e la dimensione del carattere.
- Il trader non ha più bisogno di alcuna calcolatrice se utilizza Relative Drawdown Display.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Prodotti consigliati
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicatori
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicatori
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Supply and Demand with Swap zones indicator
Roman Zhitnik
5 (2)
Indicatori
The Supply and Demand with Swap zones MTF indicator is a powerful tool for technical analysis that has been modified and enhanced to provide traders with even more valuable information. This tool is based on the rule of supply and demand and allows traders to analyze a chart on three different timeframes at once, providing a more comprehensive view of the market. One of the key features of this indicator is the so-called swap zones, which are areas that have been broken through by the price but
Msht Head and Shoulder
Ngoc Hoai Thuong Doan
Indicatori
MSHT Head&Shoulders indicator for MT4 automatically scans the chart for head and shoulders candlestick patterns. Obviously, the scanner shows the Symbol, Timeframe, Direction, Pattern Name, Age, and Chart time frame in which the head and shoulders pattern is identified. Furthermore, the scanner displays the inverted head and shoulders pattern also. So, forex traders can BUY or SELL based on the head and shoulders candlestick pattern. Additionally, the indicator also scans and plots emerging head
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicatori
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Generall
Ivan Simonika
Indicatori
The General indicator helps to analyze the market on a selected time frame. He defines the mainstream. The Forex General trend indicator provides an opportunity to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and make good profits. It does not provide real-time signals, signals arrive late. But nevertheless, it is very effective. You need to read its signals as if it were a zigzag, the principle of receiving
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.86 (296)
Indicatori
Versione MT5 disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canale e gruppo Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Accesso al gruppo V.I.P: Invia la prova di pagamento di uno dei nostri prodotti a pagamento in messaggio privato Broker consigliato: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicatore potente per rilevare inversioni e breakout su MT4 Sistema tutto-in-uno non repaint per individuare facilmente cambi di struttura del mercato, breakout e in
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Xeons
Maryna Shulzhenko
Indicatori
The Xeon indicator was created to display the trend in a visual form. One of the main definitions for monitoring the currency market is trend. A trend is a stable direction of price movement. To find it, the indicator uses calculations designed to smooth out sharp fluctuations that do not affect the overall picture of price movement. The indicator was created for those who value their time and money. A trend can be increasing (bullish trend) or decreasing (bearish trend). In most cases, a tre
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicatori
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Binary Options Block Breaker
Mawuse Kuatsienu
Indicatori
A binary options styled indicator to trade fair value gaps and line breaks. Its robust nature makes it standout from other binary options indicators.   With the right setup strategy, which I will provide after purchase, you will enjoy smooth operations of the indicator. BinaryBlockBreaker is coded with third-party applications such as  http://www.mt2trading.com/?ref=1341  Please signup and download the needed software to provide smooth user experience. 
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicatori
Buy Sell Storm Professional indicator for trading on financial markets, designed for   MT5 platform . Trading on the indicator is very simple,   Blue arrow to buy ,   Red arrow to sell. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 The indicator does not redraw and does not change its values. ( see the video of the EA on the indicator). In the default settings the   Period   parameter is set to - 1 You can change this parameter for more accurate signals. If you have any
Centaurus Trend Engine
Philip Muga
Indicatori
Centaurus Trend Engine is an indicator that uses custom indicators to give the current momentum moves of the market with a multi-timeframe approach to trading Features Value Area -It is the (red/green) rectangular box on your chart based on the dynamic structure period set;Green to indicate you focus on LONG moves & Red for SHORT moves Analysis - Displays The Market Analysis Strength - Displays The Market Strength Trend - Displays The Market Trend Entry State - Displays the BEST entry time for t
MA Cross Alerts
Hafis Mohamed Yacine
Indicatori
MA Cross Signal Alerts MA Cross Signal Alerts_v2.0 The Moving Average Cross displays a fast and a slow moving average (MA). A signal arrow is shown when the two MAs cross. An up arrow is displayed if the fast MA crosses above the slow MA and a down arrow is given if the fast MA crosses below the slow MA. The user may change the inputs (close), methods (EMA) and period lengths.  When two Moving Averages cross the indicator will alert once per cross between crosses and mark the cross point with
RegLin Polinomico
Victor Gauto
Indicatori
RegLin Polinómico – Bande di regressione polinomiale con filtri intelligenti RegLin Polinómico è un indicatore professionale che adatta un polinomio (grado 1 , 2 o 3 ) a una finestra scorrevole di prezzo e traccia bande dinamiche sulla base della deviazione standard dei residui dell’adattamento. Include RSI (con time frame selezionabile) e un’opzione “solo in trend” per filtrare i breakout di bassa qualità. È inoltre possibile attivare/disattivare l’audio quando vengono generati segnali visivi (
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicatori
PROSPERIUM   è un indicatore tecnico completo, sviluppato per trader che cercano la massima affidabilità nell'analisi e nell'esecuzione delle operazioni. Creato per MetaTrader 4 e 5, combina diversi indicatori affermati (RSI, OBV, MACD, Bande di Bollinger, ADX, Ichimoku e Media di Gravità) in un sistema integrato di generazione di segnali di acquisto (CALL) e vendita (PUT). Con un pannello statistico avanzato e il calcolo automatico della percentuale di successo, PROSPERIUM fornisce una visione
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indicatori
it is an indicator for trading on the forex market and binary options, it is a trend tool with which you can take it most often when the first signal appears, open a trade in the indicated direction stop loss set above the arrow if the signal is lower or below the arrow if the buy signal when signals appear in the same direction where the transaction is open, you can enter into additional stop loss orders; we also set up trading without take profit; you need to close the transaction when a signa
Trend Entry Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di ingresso trend" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Istogramma di ingresso trend può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend una volta visualizzata la barra Entry_bar. - Questo indicatore ha una caratteristica unica: considera sia il prezzo che il volume per i calcoli. - L'istogramma di ingresso trend può essere in 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - Una volta individuato un tren
M1Arrows MT4 Indicator
Marcos Camargo
3.5 (2)
Indicatori
M1Arrows is a MT4 trend arrows Indicator * Smart Scalper Setup (M1) :: Signal 5 Main 20 + Signal 20 Main 80 + Fibonacci ZigArcs 20 (Screenshot1) Add the indicator with first setting, then add it again to the same graph with other settings. You can add as many as you want, but 2 M1Arrows in just one graph is enought Never open orders againt the slow setting trend Do not open more than 3 orders per slow setting trend It will work better in Europe/USA markets, * M15 Day Trade Setup: Signal 20 ma
FREE
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicatori
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Reverse Rayer
Oleksandr Novosiadlyi
Indicatori
Description Reverse Rayer  is an indicator that draws rays on inclined trend levels. Recommendations You can use this indicator to determine the trend and, accordingly, to determine the direction of opening a position or closing an opposite position. Parameters ===== _INDICATOR_SETTINGS_ =====  - indicator settings Maximum History Bars  - maximum number of history bars for calculating the indicator. Average True Range Period  - ATR indicator period (used to calculate the difference between
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicatori
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
Trend Signal Pro mt4
Francisco Mandomo Simbine
Indicatori
Trend Signal PRO – Professional Trend Detection System Introduction The Trend Signal PRO is an advanced MetaTrader indicator that brings precision, transparency, and professionalism to your technical analysis. With permanent arrows, intelligent confirmations, and automated risk management, it is designed for traders who demand accuracy and consistency. Core Features High-Precision Signals Permanent colored arrows that never repaint Intelligent multi-layer confirmation system Customizable trend
Max Volume
Maksim Slovakov
Indicatori
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicatori
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Experts
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Usa Set_files  "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive. - Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo. - Visualizzazione SWAP per Long/Short. - Opzione Fix
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in quals
FREE
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Displ
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte. - L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend. - Il segnale ReTest è 1 colonna
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia! EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro. Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. - I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato. - Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11) L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar! Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'asp
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. - Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA. - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT4. - Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame. - La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti. - DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori. - La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Usa Set_files v24.20 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Tecniche di scalping. - Nessuna influenza di rollover. - Nessuno swap coinvolto. - Nessun gap del weekend coinvolto. - L'EA si
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione