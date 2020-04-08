Relative Drawdown Display ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Aggiornato: 20 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Relative Drawdown Display" per MT4, utile strumento di trading.
Questo è un indicatore INDISPENSABILE per i trader che utilizzano sistemi di trading a griglia!!!
- L'indicatore Relative Drawdown Display mostra il DD relativo corrente o il profitto variabile in % sul tuo account.
- Gli avvisi per PC e dispositivi mobili sono integrati con livello di attivazione regolabile.
- L'indicatore indica anche il saldo e il patrimonio netto dell'account.
- È possibile individuare i valori dell'indicatore in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra. È possibile impostare anche il colore e la dimensione del carattere.
- Il trader non ha più bisogno di alcuna calcolatrice se utilizza Relative Drawdown Display.
