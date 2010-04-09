Apollo SR Master
- Indicatori
- Oleg Rodin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Apollo SR Master è un indicatore di Supporto/Resistenza con caratteristiche speciali che rendono il trading con le zone di Supporto/Resistenza più semplice e affidabile. L'indicatore calcola le zone di Supporto/Resistenza in tempo reale senza alcun ritardo, rilevando i massimi e i minimi dei prezzi locali. Quindi, per confermare la nuova area SR formata, l'indicatore mostra un segnale speciale che segnala che la zona SR può essere presa in considerazione e utilizzata come un vero e proprio segnale di VENDITA o ACQUISTO. In questo caso, la forza della zona SR aumenta e quindi anche la probabilità di un'operazione di successo dall'area SR aumenta. In realtà, questa è l'idea principale dell'indicatore.
Le zone SR facilitano anche l'utilizzo di Stop Loss e Take Profit. È possibile utilizzare lo spazio sopra o sotto la zona SR come stop loss a seconda della direzione del segnale. Inoltre, le zone SR opposte possono essere utilizzate come potenziali aree di take profit.
Offro inoltre GRATUITAMENTE il mio indicatore "Apollo Price Action System" a tutti gli utenti dell'indicatore Apollo SR Master. La combinazione di questi indicatori vi aiuterà a trovare ingressi ancora migliori.
CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE I MIEI CONSIGLI DI TRADING E IL MIO INDICATORE "APOLLO PRICE ACTION SYSTEM" GRATUITAMENTE COME BONUS!