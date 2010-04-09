Apollo SR Master

Apollo Binary Options Indicator è un indicatore di segnale per il trading di opzioni binarie. Il segnale arriva all'apertura della candela corrente ed è valido fino alla sua chiusura. Il segnale è accompagnato da una freccia e da un messaggio di segnalazione direttamente sulla tua carta. Il tempo di scadenza dell'opzione consigliato è di una candela. Cioè, se il grafico è H1, il tempo di scadenza sarà di 1 ora. Se il grafico è M5, il tempo di scadenza dell'opzione sarà di 5 minuti. Ma in effetti