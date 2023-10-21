TPSpro RFI Levels
- Indicatori
- Roman Podpora
- Versione: 5.5
- Aggiornato: 7 aprile 2025
- Attivazioni: 5
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante
ISTRUZIONI RUS / ISTRUZIONI ENG / Versione MT5
- 3 mesi di accesso ai segnali di trading dal servizio SUPER SEGNALI — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM.
- 3 mesi di accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale.
- Assistenza 24 ore su 24, 5 giorni su 7 nei giorni feriali e accesso a una chat riservata ai trader: comunicazione, assistenza e analisi delle situazioni di mercato.
Funzioni principali:
- Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti!
- LOGIC AI - Visualizzazione delle zone (cerchi) per la ricerca dei punti di ingresso durante l'attivazione di un modello
L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione.
Per migliorare la chiarezza visiva, è stata aggiunta una funzione per visualizzare le zone in cui i punti di ingresso vengono cercati tramite intelligenza artificiale.
- Visualizzazione di livelli/zone da un intervallo di tempo superiore (modalità MTF)
Aggiunta una funzione per la visualizzazione di livelli/zone utilizzando un intervallo di tempo più ampio. Inoltre, l'indicatore dispone di una funzione di rilevamento automatico della tendenza ( TPSproTREND PRO ).
- Un algoritmo professionale separato passo dopo passo per il trading
L'algoritmo è progettato per il trading intraday sia nella direzione del trend che contro di esso. Per ogni modello attivo vengono fornite istruzioni dettagliate.
- Funziona su diversi intervalli di tempo L'indicatore TPSpro RFI Levels può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo sul grafico, da minuto (M1) a mensile (MN).
- Avvisi grafici e sonori L'indicatore fornisce indicazioni grafiche e sonore, che consentono di non perdere i segnali per entrare in una posizione. Sono disponibili anche notifiche sul cellulare.
- Scanner di modelli attivi semplice ed efficace Si tratta di uno scanner di pattern attivi molto compatto che avvisa e invia automaticamente notifiche al telefono quando i pattern vengono attivati in tutti gli intervalli di tempo in una direzione.
- Per esperti e principianti
Una guida video e istruzioni dettagliate spiegheranno come utilizzare l'indicatore utilizzando un esempio specifico, anche se è la prima volta che lo fai.
Con questo indicatore puoi:
- - È facile determinare i livelli dei punti di ingresso nel mercato sia in linea con il trend che contro.
- - Determinare gli obiettivi (punti di uscita) con elevata precisione in qualsiasi intervallo di tempo.
- - Includere livelli (RFI) da un intervallo di tempo superiore - modalità MTF.
- - Solo tre modelli per determinare la priorità di negoziazione.
Tasti di scelta rapida:
- R - Mostra tutti i livelli RFI nella cronologia
- Z - Nascondi/mostra pannello
- L - Visualizzazione dell'inizio dei livelli (modalità MTF-2)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!