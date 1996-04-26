Trend Flat Histogram mq

MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 플랫 히스토그램", 리페인트 불필요





- 트렌드 플랫 히스토그램 지표는 매우 민감하고 표준 이동 평균보다 훨씬 효율적입니다.

- 현재 시장 상황(플랫, 상승 추세, 하락 추세)을 보여주도록 설계되었습니다.

- 지표는 세 가지 색상으로 제공됩니다. 플랫 시장 상황은 노란색, 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 녹색입니다(색상은 설정에서 변경 가능).

- 모바일 및 PC 알림 기능 제공

- 가격 변동, 스캘핑, 모멘텀 트레이딩 등 다른 거래 방식과 함께 사용하기 좋습니다.

.....................................................................................................

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.