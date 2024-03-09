The Seismograph Marketquake Detector

5
Il rilevatore di terremoti del mercato
Qualunque sia il modo in cui fai trading, vuoi assolutamente evitare di entrare nel mercato a bassa liquidità.- Il sismografo ti aiuterà il momento giusto per entrare nel mercato prima del rally del mercato.
Tuttavia, anche se ti sei assicurato di entrare in orari di mercato che dovrebbero essere occupati, il fatto è che molte persone sono spesso intrappolate in mercati con bassa liquidità.
Dopo diverse ore di attesa, il mercato è diventato improvvisamente affollato, ma... Si è scoperto che molte persone erano ora nella direzione opposta del mercato.

È davvero faticoso se le persone devono aspettare che il flottante negativo richieda molto tempo, o anche le persone devono tagliare la perdita o ottenere la perdita ferma.

Si prega di non noleggiarlo prima di aver letto la descrizione del prodotto.* Dopo aver letto la descrizione, capirai come il sismografo funziona meglio per te.- - - - - -La base di lavoro del sismografo è Market Watch.* Il sismografo non può essere eseguito sul tester perché MT4 non fornisce la funzione Market Watch e OnTimer() sul backtester.- - - - - -

Il Sismografo può funzionare correttamente solo su broker regolamentati. I broker non regolamentati creano uno squilibrio irrazionale sulle valute, che può portare a risultati imperfetti per The Seismograph.
(!) Se utilizzi un broker non regolamentato, non utilizzare il sismografo.

un. Cos'è il sismografo.
1. L'inventore del sismografo era un matematico e statistico che aveva una conoscenza della psicologia delle banche centrali.
- È stata un'opportunità straordinaria per me creare il programma, - grazie.

2. Un vero e proprio indicatore anticipatore. Il sismografo è un indicatore anticipatore, autentico e genuino (il 100% non utilizza gli indicatori MetaTrader integrati).* Questo concetto è originale e non è mai stato pubblicato su Internet.- - - - --Indicatore anticipatore significa conoscere i primi segnali prima che accada qualcosa. Nessuna riverniciatura, nessun ritardo.- - - - -

3. Rilevatore di terremoti di mercato.
Ad esempio, con i vulcani, i sismografi forniscono segnali prima che il vulcano erutti.
L'uso dei sismografi nel mercato è quello di dirti quando si verifica un terremoto di mercato, anche se le barre sul grafico sembrano essere normali.

Come il termine che abbiamo sentito: "calma prima della tempesta", il sismografo te lo dirà prima che arrivi la tempesta.

4. Coppia e lasso di tempo. Per la versione attuale, il sismografo funziona per EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD e USDCHF con i migliori intervalli di tempo a M15 e M30. - Ma puoi usare M5 se vuoi ricevere più notifiche.- - - - -a. L'intervallo di tempo qui è inteso per la distanza in ogni volta che il sismografo controlla i terremoti di mercato, * non calcolando le barre dei dati su quella scala.    * Perché il Seismograh legge le variazioni di prezzo da Market Watch.

b. L'intervallo di tempo che scegli è solo quello di mostrare i risultati precedenti ad ogni cambio di bar.c. Le migliori valute per l'ingresso sono EURUSD e GBPUSD in base alle loro caratteristiche di movimento. - oppure puoi provare le 5 coppie fornite nella versione attuale.

d. Puoi anche posizionare il sismografo in più intervalli di tempo contemporaneamente per ogni coppia. - Esempio: EURUSD - M5, M15, M30 e H1.

5. Guardando la linea verticale come un indicatore di marketquake nello screenshot, 
possiamo vedere un'opportunità più grande rispetto ad altri metodi comuni su Internet.

6. Nota.Il sismografo non è in vendita.- solo in affitto.

b. Perché il sismografo è necessario ai trader.
1. Rigenerare la fiducia positiva nei movimenti del mercato.
2. Riduci il rischio costruendo migliori abitudini di trading.
Perché il trader non aprirà una posizione di trading prima di aver ricevuto notifiche dal sismografo.
3. Alta precisione, facile da usare e facile da usare.

c. Perché il sismografo non può essere testato a posteriori?
L'inventore del sismografo era un matematico e statistico esperto di servizi bancari internazionali. Hanno una comprensione della psicologia dei banchieri centrali nell'allineare le valute rispetto ad altre valute. Cordiali saluti, ci sono due cose importanti:
1. La banca centrale ha un "modo" per scoprire lo squilibrio naturale della sua moneta. Presto o poi interverranno per stabilizzarlo.
2. Per alcune ragioni, ci sono altre banche centrali che agiscono deliberatamente in modo diverso per prime, creando così uno squilibrio per le altre valute, che alla fine costringe altre banche centrali a fare qualcosa, a intervenire.
3. Il sismografo monitora da vicino i movimenti di tutte le valute.* Le notifiche verranno inviate immediatamente non appena si verifica il terremoto di mercato.
In generale, la candela di barre sul grafico sembra normale come al solito, ma dietro di essa c'è una forte attrazione come due placche della terra che si scontrano.

A tale scopo: 
Sfortunatamente,  il tester in MT4 non può funzionare perfettamente per multicoppia e intervalli di tempo allo stesso tempo.il sismografo richiede Market Watch, ma il tester su MetaTrader non lo fornisce.
* Tester non fornisce anche OnTimer().

- - - - -


d. Primi passi prima di utilizzare il sismografo.
1. Assicurati che il tuo MT4 disponga di dati completi per tutte le coppie e tutti gli intervalli di tempo.

- - - - -  il sismografo fornisce una funzione per aggiornare i dati. - Basta fare clic sul pulsante di aggiornamento,  quindi il sismografo lo farà automaticamente.
- - -

2. Per un primo carico di elaborazione ottimale, è meglio riempire l'opzione del numero di barre con un numero ragionevole.- se si desidera visualizzare i risultati precedenti, ad esempio utilizzando le 200 barre predefinite o un massimo di 800 barre 
* Ciò influirà sul primo processo quando si posiziona inizialmente il sismografo sul grafico.

Nota. Il carico di elaborazione è ragionevole perché non elabora ogni tick dei movimenti del prezzo. Il sismografo elaborerà automaticamente solo determinati tempi quando necessario.
- - - - -
e. Parametri di input.
1. Scala per il rilevamento di terremoti di mercato, l'opzione predefinita è scala 1. 
Questa è una scala minima che si desidera ottenere. Se si sceglie la scala 1, si riceverà una notifica quando si verifica un terremoto di mercato sulla scala 1 e superiore.

2. Quante barre visualizzare il grafico, l'opzione predefinita è 200 barre.* Ovvero per vedere i risultati precedenti.

3. Dimensione del grafico, l'opzione predefinita è 2.

4. Controllo automatico del suffisso del simbolo, l'opzione predefinita è true.
- Ma se necessario, puoi inserire il suffisso del simbolo in base al simbolo nel tuo MT4.

5. Disegna una linea verticale, l'opzione predefinita è true. Quando il sismografo rileva un terremoto di mercato, una nuova linea verticale verrà posizionata sull'ultima barra come notifica sul grafico.

6. Spessore linea, l'opzione predefinita è 1.
Puoi riempire con 2 se vuoi vedere una linea più spessa.

7. Pulsante di visualizzazione (sul grafico) per aggiornare i dati, l'opzione predefinita è true.

8. Suono, l'opzione predefinita è true. Quando il sismografo rileva un terremoto di mercato, emette un suono come notifica.

In questa fase, le notifiche possono essere personalizzate nelle opzioni:
9. Notifica push, l'opzione predefinita è true.
10. Notifica e-mail, l'opzione predefinita è false.
11. Notifica sul grafico, l'opzione predefinita è false.
- - -
Grazie e cordiali saluti.

