TW Volume Signal Pro MT5

TW Volume Signal Pro MT5, sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari.

Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro?

Con TW Volume Signal Pro MT5 puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente!


Caratteristiche principali di TW Volume Signal Pro MT5:

  • Segnali precisi con TP e SL fissi

  • Rilevamento rapido dei cambiamenti di tendenza del mercato

  • Avvisi istantanei per ingressi e uscite

  • Gestione del rischio con tre obiettivi di profitto

  • Stop loss automatico in area sicura

  • Impostazioni completamente personalizzabili

  • Visualizzazione della cronologia dei segnali accanto al grafico

  • Ottime prestazioni su oro e mercati valutari

  • Adatto per scalping (M5 e M15)

  • Testabile nello Strategy Tester


Perché scegliere questo prodotto?

  • Alta precisione: segnali precisi e invariabili
  • Facilità d'uso: interfaccia semplice e intuitiva
  • Flessibilità: impostazioni personalizzabili e integrabili con la tua strategia personale
  • Testabilità: possibilità di testare le prestazioni passate e calcolare i profitti con precisione

Acquistando questo prodotto, riceverai un prodotto regalo del valore di 37 $.

Per imparare a configurare questo prodotto, leggi questo articolo:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779

Il nostro team di supporto è sempre pronto a rispondere alle tue domande!

Prodotti consigliati
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indicatori
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indicatori
DYJ TRADINGVIEW è un sistema di valutazione multi indicatore, che utilizza i conteggi dei segnali di valutazione e gli strumenti di analisi per trovare opportunità di ingresso nei mercati globali DYJ TRADINGVIEW ha 10 indicatori integrati per l'analisi di mercato. L'analisi basata su indicatori viene utilizzata da molti trader per aiutarli a prendere decisioni su quali operazioni intraprendere e dove entrare e uscire da esse. Utilizziamo diversi tipi che possono completarsi a vicenda. Usaci
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Renko Patterns analizza il grafico Renko mattone per mattone per individuare i pattern grafici più famosi, frequentemente utilizzati dai trader nei vari mercati finanziari. Rispetto ai grafici basati sul tempo, i grafici Renko rendono il trading basato sui pattern più semplice e visivamente chiaro grazie alla loro struttura pulita. KT Renko Patterns include diversi pattern Renko, molti dei quali sono ampiamente spiegati nel libro “Profitable Trading with Renko Charts” di Prashant Shah. Un E
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Big Black Shark MT5
Yaroslav Varankin
Indicatori
Tool for Identifying Potential Reversal Points and Trend Direction This tool is excellent for identifying potential market reversal points and trend direction. It works well in combination with confirming indicators such as MACD, Stochastic, RSI, which are standard on all MT5 platforms. Together, they form a reliable trading strategy. The settings allow for adjusting the channel’s distance and period. It is recommended to enter a trade when the signal line crosses the upper channel boundary and
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicatori
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
TrapSniper Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicatori
TrapSniper Pro is a professional-grade indicator built to detect genuine price action setups while identifying potential market manipulation zones. It combines advanced candlestick pattern recognition with smart filtering logic to highlight areas where institutional players may be trapping liquidity before major price reversals or continuations. This tool is designed for traders who rely on price action, smart money concepts, and clean chart analysis without unnecessary noise. It provides visual
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicatori
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Market Reversal Catcher MT5
Alexander Fedosov
Indicatori
The Market Reversal Catcher indicator looks for market reversal points or major pullback. To do this, it analyzes previous price movements and using a flexible algorithm for estimating the probability of a reversal, also gives recommendations on entry points and sets recommended profit targets for positions opened on a signal. Market Reversal Cather User Guide -   Read Version for MetaTrader 4 - here The indicator is very easy to use and does not require a lot of information to understand how it
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Visual Crocodile Pulse Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Crocodile Pulse Indicator Unlock the Market's True Momentum and Trade with Confidence Are you tired of lagging indicators and noisy charts that lead to false signals? The Visual Crocodile Pulse Indicator is a sophisticated, professional-grade trend analysis tool designed to give you a clear and decisive edge. By cutting through market noise, it identifies the powerful beginnings of new trends, helping you enter trades with higher precision and avoid choppy, unpredictable conditions. For
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicatori
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.18 (22)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicatori
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
AJiBoLangMT5
Qiuyang Zheng
Indicatori
This AJiBoLang indicator is suitable for all cycles of the signal, very suitable for short-term signals, the signal accuracy is good. Just look at the arrows on the chart and make a single order. The green arrow is the Buy single and the red arrow is the Sell single. After making the Buy order, if the yellow line goes up to the upper level and travels a certain distance, then you can sell the Buy order. After making the Sell single, if the yellow line goes to the lower level and travels a cer
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicatori
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indicatori
This indicator is a   technical tool based on harmonic approximations   of solar and lunar cycles. It   does not use exact astronomical positions. This indicator uses   mathematical waves to approximate daily solar and monthly lunar cycles   for trading purposes. It captures general market rhythms influenced by day/night and moon phases, but it   does not track exact astronomical positions . Do your analysis and study on back test before purchase.  The   Advanced Astrological Indicator   is a m
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicatori
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Sonic Edge Meter
Sabina Fik
Indicatori
Sonic Edge Meter: Precision for Reversals and Price Surges Sonic Edge Meter is a powerful indicator built on original algorithms for extremum detection . It’s specifically designed to identify market reversals and sharp directional moves , giving you a clear signal before they happen. How Does Sonic Edge Meter Work? The indicator notifies you of potential turning points or price spikes by displaying visual markers directly on the chart: Blue dot — signal to buy Red dot — signal to sell
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicatori
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (71)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (44)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicatori
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicatori
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
Indicatori
MACD Intraday Trend PRO è un indicatore sviluppato attraverso un adattamento del MACD originale creato da Gerald Appel negli anni '60. Attraverso anni di trading, è stato osservato che modificando i parametri del MACD con le proporzioni di Fibonacci otteniamo una migliore presentazione della continuità dei movimenti di tendenza, rendendo possibile rilevare in modo più efficiente l'inizio e la fine di un andamento di prezzo. Grazie alla sua efficienza nel rilevare l'andamento dei prezzi, è anc
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicatori
SuperScalp Pro v2.6 — Scalper Supertrend ibrido SuperScalp Pro estende il concetto classico di Supertrend trasformandolo in uno strumento ibrido di scalping, pensato per setup a breve-medio termine su più timeframe (M1–H1). L’indicatore combina una banda Supertrend di immediata lettura con diverse metriche di conferma opzionali per fornire ingressi ad alta probabilità mantenendo la gestione del rischio semplice: i livelli di stop loss e take profit vengono calcolati dinamicamente dall’ATR e dise
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO e il supporto EA Download diretto — Clicca qui [ D.I.C.E ] Divergence in Chaos Environment è uno strumento MT5 specializzato per trader che applicano la Teoria delle Onde di Elliott nel contesto delle tecniche di Trading Chaos. Identifica divergenze nascoste e regolari nell’azione dei prezzi, sincronizzate con l’ambiente di mercato caotico descritto da Bill Williams. Caratteristiche principali Divergenza allineata alle Onde di Elliott: rileva divergenze rialzis
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicatori
Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approc
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indicatori
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 32 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 25
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicatori
L'   indicatore "Opening Range Breakouts"   è uno strumento di trading basato sulla sessione, progettato per i trader che seguono strategie di trading istituzionali, come   l'ICT (Inner Circle Trader), gli Smart Money Concepts (SMC)   e le strategie basate   sul volume   o   sul flusso degli ordini   . Questo indicatore traccia gli intervalli di apertura essenziali della sessione, consentendo ai trader di identificare potenziali   sweep di liquidità, zone di breakout, fakeout   e   livelli intra
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Altri dall’autore
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata. Caratteristiche principali: Solo una posizione attiva alla volta Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD) Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro? TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene esegui
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza    TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio. Caratteristiche in Evidenza: Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termin
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicatori
Questo assistente alle notizie è progettato per ottenere gli eventi economici richiesti dai trader dalle principali fonti editoriali, che pubblicano notizie in tempo reale sulla base del Market Watch del terminale con vari e semplici filtri. I trader Forex utilizzano indicatori macroeconomici per prendere decisioni informate sull'acquisto e sulla vendita di valute. Ad esempio, se un trader ritiene che l’economia statunitense crescerà più velocemente di quella giapponese, potrebbe acquistare il
FREE
TW Session
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Robot di scalping sull’oro con strategia trend-following per XAUUSD TW Sniper EA MT5 è un Expert Advisor Forex professionale per il trading dell’oro (XAUUSD), progettato con una strategia di scalping basata sul trend-following per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo robot di scalping sull’oro si concentra su operazioni precise durante le principali sessioni di Londra e New York, offrendo una crescita stabile con un rigoroso con
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili. Perché scegliere TW Swing Trading EA? Un trade, un obiett
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor per il Trading di Trend su XAUUSD TW Sniper EA MT4 è un avanzato Forex Expert Advisor per il trading dell’oro, progettato con una logica precisa basata sul trend per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo potente robot di scalping dell’oro si concentra sul trading di XAUUSD durante le sessioni principali, assicurando una crescita costante e un rigoroso controllo del rischio con una gestione professionale
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt5: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT4 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con   TW Volume Signal Pro MT4   puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt4: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale: Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro? TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa. Caratteristiche Principali di TW S
TW Western Scalper
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT4 – Smart Automated Gold Trading EA for Day Traders Il tuo partner più intelligente per lo scalping sull’oro e i profitti intraday TW Western Scalper MT4 combina un rilevamento accurato del trend, una logica di mercato adattiva e un controllo del rischio avanzato per catturare movimenti redditizi a breve termine nei prezzi dell’oro. Ottimizzato per i day trader attivi su XAUUSD, garantisce prestazioni costanti, forte protezione del capitale e una gestione intelligente del
TW Western Scalper MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT5 – Il Miglior EA per il Day Trading dell’Oro & Intraday XAUUSD Il tuo partner più intelligente per lo Scalping dell’Oro e i Profitti Intraday TW Western Scalper MT5 combina un rilevamento preciso del trend, una logica di mercato adattiva e un controllo multilivello del rischio per catturare movimenti redditizi a breve termine nei prezzi dell’oro. Ottimizzato per le sessioni volatili di XAUUSD, garantisce prestazioni costanti, protezione rigorosa del capitale e gestione in
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione