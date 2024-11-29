TW Session
- Indicatori
- Altan Karakaya
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 29 novembre 2024
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente.
Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmosfere uniche è fondamentale per qualsiasi trader forex che vuole muoversi con il mercato, non contro di esso.
|Tokio
|Cina
|Londra
|Canada
|New York
|Mosca
|Arabia Saudita
|...
|USDJPY
|***
|*
|***
|AUDJPY
|***
|NZDUSD
|*
|***
|EURAUD
|**
|GBP/USD
|***
|***
|EURCHF
|***
|USDCHF
|*
|***
|GBPJPY
|***
|***
|EURUSD
|***
|***
|USDCAD
|***
|***
|EURCAD
|***
|XAUUSD
|*
|**
|**
|****
|BRN
|*
|****
|**
|**
|WTI
|*
|****
|**
|**
- Converti il tempo della sessione in tempo di visualizzazione del mercato
- Accesso a sessioni di 15 paesi con possibilità di personalizzazione
- La possibilità di creare una sessione personale
- Mostra sessioni in 3 modalità di visualizzazione con impostazioni personali: Come oscillatore, Flag all'inizio e alla fine della sessione sul grafico, Linee verticali sul grafico
- Limitazione delle modalità di visualizzazione all'intervallo di tempo desiderato dall'utente
- Impostazioni colore personalizzate per ogni sessione
Ogni sessione di trading si basa su un'ora locale del paese e in base al fuso orario del paese, viene impostato un orario diverso in base a (GMT) e (ora legale). Inoltre, il tuo grafico monitora le candele nel fuso orario del server del tuo broker. Quindi le differenze orarie dovrebbero essere calcolate in base al fuso orario del broker per ottenere l'esatta candela di apertura della sessione. Questo strumento esegue questi calcoli della differenza oraria e semplifica il tuo lavoro.
Per la negoziazione di valute diverse sono efficaci sessioni diverse e più di 4 sessioni principali. In questo strumento vengono preparate sessioni di 15 paesi diversi ed efficaci su coppie di valute, indici e materie prime che possono essere attivate in base alle esigenze dell'utente.
[REGNO UNITO, USA, INDIA, SINGAPORE, CINA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, GERMANIA, RUSSIA, SVIZZERA, SUDAFRICA, BRASILE, ARABIA SAUDITA]
Se hai una strategia di trading dipendente da un certo periodo di tempo ed è al di fuori delle sessioni definite in questo indicatore, è possibile visualizzare l'orario desiderato.
Inizio e fine di ogni sessione con linee verticali visualizzate sul grafico per una maggiore precisione e un'identificazione precisa delle candele.