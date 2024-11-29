TW Session

Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente.



Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmosfere uniche è fondamentale per qualsiasi trader forex che vuole muoversi con il mercato, non contro di esso.

Caratteristiche principali:

Converti il tempo della sessione in tempo di visualizzazione del mercato Accesso a sessioni di 15 paesi con possibilità di personalizzazione La possibilità di creare una sessione personale Mostra sessioni in 3 modalità di visualizzazione con impostazioni personali: Come oscillatore, Flag all'inizio e alla fine della sessione sul grafico, Linee verticali sul grafico Limitazione delle modalità di visualizzazione all'intervallo di tempo desiderato dall'utente Impostazioni colore personalizzate per ogni sessione





Converti il tempo della sessione in tempo di visualizzazione del mercato:

Ogni sessione di trading si basa su un'ora locale del paese e in base al fuso orario del paese, viene impostato un orario diverso in base a (GMT) e (ora legale). Inoltre, il tuo grafico monitora le candele nel fuso orario del server del tuo broker. Quindi le differenze orarie dovrebbero essere calcolate in base al fuso orario del broker per ottenere l'esatta candela di apertura della sessione. Questo strumento esegue questi calcoli della differenza oraria e semplifica il tuo lavoro.

Accesso a sessioni di 15 paesi con la possibilità di personalizzare:

Per la negoziazione di valute diverse sono efficaci sessioni diverse e più di 4 sessioni principali. In questo strumento vengono preparate sessioni di 15 paesi diversi ed efficaci su coppie di valute, indici e materie prime che possono essere attivate in base alle esigenze dell'utente. [REGNO UNITO, USA, INDIA, SINGAPORE, CINA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, GERMANIA, RUSSIA, SVIZZERA, SUDAFRICA, BRASILE, ARABIA SAUDITA]

La possibilità di creare una sessione personale:

Se hai una strategia di trading dipendente da un certo periodo di tempo ed è al di fuori delle sessioni definite in questo indicatore, è possibile visualizzare l'orario desiderato.

Mostra sessioni in 3 modalità di visualizzazione con impostazioni personali:

Per facilità d'uso, queste diverse modalità sono state progettate per visualizzare le sessioni, che puoi attivare o eliminare come desideri:

- Come finestra dell'oscillatore:

Per evitare di occupare lo spazio del grafico, vengono utilizzati oscillatori piccoli e a striscia





- Segnalazione all'inizio e alla fine della sessione sul grafico:

Mostra l'inizio e la fine di ogni sessione con la bandiera del paese, che indica la bandiera colorata, l'inizio della sessione e la fine della sessione in bianco e nero.





- Linee verticali sul grafico:

Inizio e fine di ogni sessione con linee verticali visualizzate sul grafico per una maggiore precisione e un'identificazione precisa delle candele.

Limitazione delle modalità di visualizzazione all'intervallo di tempo desiderato dall'utente:

Per evitare che il grafico diventi affollato e simile a uno spaghetto negli intervalli di tempo superiori, è possibile limitare la visualizzazione dei flag e delle linee verticali separatamente a un determinato intervallo di tempo.

Impostazioni colore personalizzate per ogni sessione:

Per tutte le sessioni, puoi scegliere il colore con cui ti senti più a tuo agio nel lavorarci.









** Questo prodotto è concepito come un indicatore che può funzionare con altri indicatori e consulenti esperti su un grafico.

*** Questo prodotto è in fase di espansione e aggiornamento e verrà presentato con più funzionalità nelle versioni future.

**** Se hai suggerimenti per migliorare le prestazioni o funzionalità utili che possono essere aggiunte al prodotto, contattaci.

Trade Wizards vi ringraziano in anticipo per la collaborazione.











