Jackal Expert Advisor – Strategia di trading
Il Jackal EA si basa su una strategia di breakout multilivello e intelligente che combina una gestione avanzata del rischio e del profitto per adattarsi alla dinamica del mercato.
1. Strategia della trappola di breakout
- Una volta confermate le condizioni di mercato, l’EA piazza due ordini pendenti simultanei in direzioni opposte:
- Buy Stop sopra il prezzo corrente
- Sell Stop sotto il prezzo corrente
- Questa configurazione assicura che l’EA entri nel mercato immediatamente quando si verifica un forte movimento direzionale, senza cercare di prevedere la direzione in anticipo.
2. Gestione intelligente del trade
- Stop Loss iniziale (SL): Viene impostato uno stop loss fisso per limitare il rischio.
- Trailing Stop: Una volta che il trade entra in profitto, lo SL segue automaticamente il prezzo per bloccare i guadagni.
- Modalità senza rischio: Quando il trade raggiunge una soglia di profitto definita, lo SL viene spostato leggermente sopra il punto di entrata, garantendo che anche nel peggiore dei casi il trade si chiuda con un profitto netto.
3. Sistemi di recupero e protezione del profitto
- Chiusura intelligente: Se un trade si chiude in perdita, questo sistema mira a chiudere il trade successivo a un livello che recuperi la perdita precedente e assicuri un profitto netto.
- Recupero del drawdown: Un meccanismo avanzato che si attiva in condizioni specifiche per ridurre e gestire le perdite non realizzate.
Guida ai parametri di input
Il Jackal EA è completamente personalizzabile tramite i parametri di input. Di seguito una spiegazione delle sezioni chiave:
Gestione dei lotti
|LotsSize
|Se impostato a un valore diverso da zero, l’EA userà questa dimensione fissa per tutti i trade.
|LotsPer1000
|Se LotsSize = 0, l’EA calcola dinamicamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto (es. 0.01 per ogni 1000$).
|MinLots / MaxLots
|Dimensioni minime e massime di lotto consentite.
Impostazioni principali di trading
|Limit
|Distanza (in punti) dal prezzo corrente per piazzare ordini Buy Stop / Sell Stop.
|def_SL
|Valore iniziale dello stop loss (in pips).
|MaxDailyTrades
|Numero massimo di trade consentiti al giorno.
|DailyProfitLimit
|Obiettivo di profitto giornaliero. Il trading si fermerà una volta raggiunto questo limite.
Gestione avanzata di profitto e rischio
Trailing Stop:
|Start_trailing
|Numero di pips di profitto prima che il trailing stop si attivi.
|Distance_trailing
|Distanza tra il prezzo corrente e lo SL trailing.
Modalità senza rischio:
|EnableRiskFree
|Abilita o disabilita la funzione senza rischio.
|RiskFreePips
|Profitto in pips prima di attivare la modalità senza rischio.
|RiskFreeProfitPips
|Numero di pips oltre il prezzo di entrata per fissare un profitto.
Recupero intelligente:
|EnableSmartClose
|Abilita la chiusura intelligente per recuperare perdite precedenti.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Abilita il sistema di recupero del drawdown per ridurre le perdite non realizzate.
Filtri di trading
|def_MaxSpread
|Spread massimo consentito (in punti) per l’esecuzione degli ordini.
|EnableMAFilter
|Abilita un filtro di trend con media mobile. Opera solo nella direzione del trend a lungo termine.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Parametri per le bande di Bollinger e l’indicatore RSI usati come filtri aggiuntivi.
|StartHour / EndHour
|Orari consentiti per il trading durante la giornata. Fuori da questa finestra l’EA non opera.
Impostazioni tecniche
|MyMagicNumber
|Identificatore unico per i trade dell’EA. Previene conflitti con altri EA.
|Slippage
|Massima deviazione di prezzo consentita durante l’esecuzione dell’ordine.