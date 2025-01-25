TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:

Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi.

Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di supporto e resistenza e i ritracciamenti di Fibonacci?

Controlla le caratteristiche di questo prodotto; rimarrai stupito.

Caratteristiche del prodotto:

1. Livelli minori e maggiori: Puoi personalizzare i livelli minori e maggiori secondo le tue preferenze e rimuovere livelli aggiuntivi utilizzando algoritmi avanzati.

2. Conteggio dei tocchi del livello: I livelli di supporto e resistenza Tw con rotture mt5, il numero di volte che ciascun livello è stato toccato in passato viene calcolato e fornito a te, consentendoti di valutare la forza di ciascun livello.

3. Livelli di Fibonacci: I livelli di Fibonacci dell'ultima onda vengono disegnati dinamicamente, il che ti consente di controllare l'allineamento di questi livelli con i valori ottenuti dal calcolatore statico dei livelli di supporto e resistenza.

4. Buffer per sviluppatori: Questo prodotto include i buffer necessari per sviluppare strategie di trading.

5. Utilizzabile per tutte le valute e timeframe: puoi utilizzare i livelli di supporto e resistenza TW per oro, EUR, GBP, USD, ecc.

6. Interfaccia utente semplice e personalizzabile: L'interfaccia utente di questo prodotto è molto semplice e personalizzabile, consentendoti di personalizzare o disabilitare colori e elementi secondo le tue preferenze.

Utilizzando questo prodotto, puoi:

• Ridurre il tempo di analisi.

• Aumentare l'accuratezza delle tue analisi.

• Migliorare le tue strategie di trading.

• Prendere decisioni di trading migliori.

Per testare questo prodotto nel tester, imposta la modellazione dei tick su modalità "ogni tick".

Per una comprensione più profonda delle caratteristiche e delle applicazioni di questo prodotto, leggi l'articolo e provalo gratuitamente.


