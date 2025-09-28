Meteoro

<h2>FORCE CANDLE PRO (MT5)</h2> <p><b>Capture movimentos explosivos com um robô leve e objetivo.</b> O FORCE CANDLE PRO opera apenas quando o mercado imprime uma <b>vela de força</b>: corpo dominante, pavio controlado e, se você quiser, <b>rompimento</b> de máxima/mínima recente. Momentum puro — sem complicação.</p> <h3>Por que comprar</h3> <ul> <li><b>Entradas objetivas:</b> só opera com vela de força confirmada.</li> <li><b>A favor do movimento:</b> filtro de <i>breakout</i> opcional para pegar perna forte.</li> <li><b>Configuração rápida:</b> SL/TP ajustáveis e parâmetros claros.</li> <li><b>Execução robusta:</b> respeita StopLevel, normaliza preço/volume e <b>adapta o lote à margem</b> automaticamente.</li> <li><b>Confiável:</b> sem DLL, sem WebRequest, 1 decisão por barra e 1 posição por símbolo/Magic.</li> </ul> <h3>Como funciona</h3> <ul> <li>Aguarda fechar a barra.</li> <li>Verifica <b>corpo vs ATR</b>, <b>qualidade corpo/range</b> e <b>pavio oposto</b>.</li> <li>Opcional: exige <b>rompimento</b> do HH/LL da janela definida.</li> <li>Envia a ordem com SL/TP de acordo com seus parâmetros.</li> </ul> <h3>Para quem é</h3> <ul> <li>Traders que buscam <b>entradas limpas</b> de momentum e menos ruído.</li> <li>Quem quer um EA <b>plug-and-play</b>, leve e sem dependências externas.</li> </ul> <h3>Principais parâmetros</h3> <ul> <li><b>Body_ATR_Mult</b> (força), <b>MinBodyToRange</b> (qualidade), <b>MaxWickRatio</b> (controle de pavio).</li> <li><b>Require_Breakout</b> + <b>Breakout_Period</b> (confirmação por rompimento).</li> <li><b>SL_Points</b> / <b>TP_Points</b> (stops e alvos em pontos).</li> <li><b>LotFixed</b> com <b>autoajuste por margem</b> (pula se não houver margem suficiente).</li> </ul> <h3>Dicas rápidas</h3> <ul> <li>Forex/Índices: <b>Body_ATR_Mult = 1.0–1.2</b>.</li> <li>Ouro/Cripto: <b>1.2–1.5</b> e <b>Breakout_Period</b> maior (20–40).</li> <li>Comece em <b>M5–H1</b> e ajuste SL/TP à escala de pontos do ativo.</li> </ul> <h3>Compatibilidade</h3> <ul> <li><b>Plataforma:</b> MetaTrader 5 (Hedge ou Netting).</li> <li><b>Ativos:</b> Forex, índices, ouro, cripto (ajuste os pontos ao contrato).</li> </ul> <h3>Você recebe</h3> <ul> <li>EA <b>FORCE CANDLE PRO (MT5)</b> pronto para uso.</li> <li>Presets sugeridos (conservador e direcional).</li> <li>Suporte via mensagens no MQL5.</li> </ul> <p><b>Aviso de risco:</b> desempenho passado não garante resultados futuros. Teste em conta demo e gerencie o risco.</p> <hr> <h2>FORCE CANDLE PRO (MT5) — EN</h2> <p><b>Catch explosive moves with a clean, fast momentum robot.</b> FORCE CANDLE PRO trades only when a <b>force candle</b> appears: dominant body, controlled wick and optional <b>breakout</b> of recent highs/lows. Pure momentum — zero clutter.</p> <h3>Why buy</h3> <ul> <li><b>Objective entries:</b> trades strictly on confirmed force candles.</li> <li><b>With the trend:</b> optional <i>breakout</i> filter to ride strong legs.</li> <li><b>Quick setup:</b> adjustable SL/TP and clear, minimal parameters.</li> <li><b>Robust execution:</b> respects StopLevel, normalizes price/volume and <b>auto-scales lot to free margin</b>.</li> <li><b>Reliable:</b> no DLLs, no WebRequests, one decision per bar, one position per symbol/Magic.</li> </ul> <h3>How it works</h3> <ul> <li>Waits for bar close.</li> <li>Checks <b>body vs ATR</b>, <b>body/range quality</b> and the <b>opposite wick</b>.</li> <li>Optionally requires a <b>breakout</b> of recent HH/LL.</li> <li>Places the order with your SL/TP.</li> </ul> <h3>Who it’s for</h3> <ul> <li>Traders who want <b>clean momentum entries</b> and less noise.</li> <li>Anyone needing a <b>plug-and-play</b> EA with no external dependencies.</li> </ul> <h3>Key inputs</h3> <ul> <li><b>Body_ATR_Mult</b> (strength), <b>MinBodyToRange</b> (quality), <b>MaxWickRatio</b> (wick control).</li> <li><b>Require_Breakout</b> + <b>Breakout_Period</b> (confirmation by breakout).</li> <li><b>SL_Points</b> / <b>TP_Points</b> (points).</li> <li><b>LotFixed</b> with <b>automatic margin sizing</b> (skips if margin is insufficient).</li> </ul> <h3>Quick tips</h3> <ul> <li>Forex/Indices: <b>Body_ATR_Mult = 1.0–1.2</b>.</li> <li>Gold/Crypto: <b>1.2–1.5</b> and larger <b>Breakout_Period</b> (20–40).</li> <li>Start on <b>M5–H1</b> and match SL/TP to your instrument.</li> </ul> <h3>Compatibility</h3> <ul> <li><b>Platform:</b> MetaTrader 5 (Hedge or Netting).</li> <li><b>Assets:</b> Forex, indices, gold, crypto (adjust points to contract specs).</li> </ul> <h3>You get</h3> <ul> <li><b>FORCE CANDLE PRO (MT5)</b> ready to use.</li> <li>Suggested presets (conservative & directional).</li> <li>Support via MQL5 messages.</li> </ul> <p><b>Risk warning:</b> past performance does not guarantee future results. Test on demo and manage risk.</p>
