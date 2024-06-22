TW Trend Sniper

TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza

L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore è il risultato di sforzi collaborativi di trader professionisti e programmatori qualificati, progettato per offrire uno strumento potente ed efficiente per i trader.


Stai cercando uno strumento potente per prevedere e identificare con precisione i punti di entrata e di uscita nei mercati finanziari?

Il prodotto "TW Trend Sniper", utilizzando le tecnologie più avanzate e gli algoritmi di intelligenza artificiale, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili.


Se stai cercando uno strumento professionale e potente per l'analisi tecnica e la generazione di profitti nei mercati finanziari, questo prodotto è la scelta migliore per te. Utilizzando questo prodotto, puoi:

Risparmia tempo: affidandoti a segnali precisi non avrai più bisogno di analisi complesse e dispendiose in termini di tempo.

Riduzione dei rischi commerciali: utilizzando livelli sicuri di profitti e perdite, insieme a una gestione intelligente del rischio, è possibile prevenire perdite ingenti.

Ottieni profitti sostenibili: identificando con precisione i punti di entrata e di uscita, puoi sfruttare al meglio le opportunità di mercato redditizie.

Aumenta la fiducia: utilizzando questo strumento potente e affidabile puoi operare sul mercato con maggiore sicurezza.

Impostazioni flessibili: puoi personalizzare facilmente i segnali per vari tipi di asset e timeframe. Questo prodotto è utilizzabile per tutte le valute e timeframe da 5 minuti in su.

Segnali precisi e affidabili: questo prodotto ti fornisce segnali di trading senza pari combinando in modo intelligente le seguenti strategie:

Livelli dinamici di Fibonacci e supporto/resistenza: l'utilizzo di questi livelli chiave riduce al minimo il rischio di trading.

Formula esclusiva dell'indicatore Trade Wizards: questa potente formula fornisce segnali precisi e affidabili.

Tecniche di riduzione del rumore basate sull'intelligenza artificiale: eliminando il rumore di mercato, fornisce segnali chiari e comprensibili.


Le caratteristiche distintive e principali di questo prodotto includono:

Segnali completi e precisi:

Combinando in modo intelligente varie strategie, come l'analisi dell'andamento dei prezzi (regolamenti smart money), l'identificazione dei punti di entrata e di uscita ottimali tramite intelligenza artificiale, livelli di Fibonacci, medie mobili e l'esclusiva formula Trade Wizards, riceverai segnali con la massima accuratezza e affidabilità.


Segnali stabili e immutabili:

  I segnali e i livelli per Take Profit e Stop Loss (SL e TP) non cambiano dopo essere stati forniti, garantendoti di poter effettuare operazioni con maggiore sicurezza.


Rilevamento accurato delle tendenze:

Questo prodotto utilizza algoritmi avanzati per rilevare con precisione i cambiamenti di tendenza del mercato (con rumore minimo) e fornire avvisi tempestivi.


Avvisi rapidi e affidabili:

Gli avvisi visivi e acustici ai punti di ingresso ti aiutano a sfruttare al meglio ogni opportunità d'oro.


Obiettivi di profitto multipli:

Offrendo quattro livelli di obiettivo di profitto, questo prodotto ti consente di proteggere i tuoi profitti in modo incrementale e di gestire efficacemente il rischio di trading.


Livelli di stop loss sicuri:

Con vari metodi puoi impostare il livello di Stop Loss in una posizione sicura per prevenire perdite significative o per bloccare la tua posizione.


Capacità di personalizzazione:

La possibilità di disattivare i segnali e di regolare varie impostazioni ti consente di personalizzare il prodotto in base al tuo stile di trading.


Elevata flessibilità:

Questo prodotto è compatibile con diverse valute e intervalli di tempo a partire da 5 minuti.


Come posso determinare il profitto ottenuto da questo indicatore?

Puoi analizzare le performance passate dei segnali usando il tester Meta Trader e la tabella accanto al grafico, usando i risultati per prendere decisioni migliori. Per comprendere meglio la potenza di questo prodotto, provalo subito gratuitamente!



Raccomandazioni:

  • Utilizza le tempistiche in base alla tua gestione del rischio e all'importo del tuo capitale
  • Utilizzare account ecn & ecn_pro o altri account con spread basso
  • scegli la valuta desiderata per il tuo capitale in base alla tua familiarità con il backtest precedente e alla volatilità di quella valuta.



Prima di acquistare, leggi il mio   articolo   e testarlo nel tester:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


Prodotti consigliati
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicatori
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicatori
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicatori
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicatori
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicatori
Indicatore per determinare flat e trend. Se il prezzo è inferiore a uno qualsiasi dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di vendita. Quando acquisti questa versione dell'indicatore, versione MT4 per un conto reale e uno demo - in regalo (per ricevere, scrivimi un messaggio privato)! Se il prezzo è al di sopra di uno dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di acquisto. Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Se il
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
FX Order Flow MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Indicatori
This powerful tool is engineered to transform the way traders analyze currency strength. Built for every experience level, it offers clear, actionable guidance on when to trade and in which direction. Its versatility extends across all currency-related symbols, including gold (XAU/USD), silver (XAG/USD), and bitcoin (BTC/USD). By delivering deep, data-driven insights, it empowers traders to make smarter, more confident decisions. Whether you're a beginner or a seasoned professional, this indicat
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicatori
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicatori
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Lukas Arrows And Curves Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Lukas Arrows and Curves Signal Indicator MetaTrader 5 The Lukas Arrows and Curves Signal Indicator is a specialized tool for Forex traders, designed to provide accurate buy and sell signals. Developed specifically for the MetaTrader 5 platform, this indicator draws a green price channel, allowing traders to utilize the channel bands as dynamic support and resistance levels, enabling more informed and strategic trading decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
FREE
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicatori
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicatori
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicatori
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Altri dall’autore
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor per il Trading di Trend su XAUUSD TW Sniper EA MT4 è un avanzato Forex Expert Advisor per il trading dell’oro, progettato con una logica precisa basata sul trend per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo potente robot di scalping dell’oro si concentra sul trading di XAUUSD durante le sessioni principali, assicurando una crescita costante e un rigoroso controllo del rischio con una gestione professionale
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt5: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD) Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro? TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene esegui
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza    TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio. Caratteristiche in Evidenza: Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termin
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili. Perché scegliere TW Swing Trading EA? Un trade, un obiett
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicatori
Questo assistente alle notizie è progettato per ottenere gli eventi economici richiesti dai trader dalle principali fonti editoriali, che pubblicano notizie in tempo reale sulla base del Market Watch del terminale con vari e semplici filtri. I trader Forex utilizzano indicatori macroeconomici per prendere decisioni informate sull'acquisto e sulla vendita di valute. Ad esempio, se un trader ritiene che l’economia statunitense crescerà più velocemente di quella giapponese, potrebbe acquistare il
FREE
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata. Caratteristiche principali: Solo una posizione attiva alla volta Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di
TW Session
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT4 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con   TW Volume Signal Pro MT4   puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt4: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale: Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro? TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa. Regalo Speciale: Insieme a questo p
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT5 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con TW Volume Signal Pro MT5 puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche pri
Filtro:
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.16 06:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Jimmy_J90
16
Jimmy_J90 2024.10.15 19:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Altan Karakaya
3485
Risposta dello sviluppatore Altan Karakaya 2024.10.15 20:51
Thank you . if you have any question please ask.
1001035938
345
1001035938 2024.10.15 17:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Altan Karakaya
3485
Risposta dello sviluppatore Altan Karakaya 2024.10.15 18:37
Thank you, I am at your service if you have any questions.
dr.dadak
103
dr.dadak 2024.10.15 13:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione