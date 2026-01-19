Scalper GOLD EA

Scalper GOLD EA è un Expert Advisor (EA) basato sulla strategia Smart Grid, progettato per trarre profitto costantemente dai movimenti di mercato. A differenza delle reti convenzionali, questo EA utilizza un approccio dinamico con ATR (Average True Range) per determinare la spaziatura tra le posizioni, consentendogli di adattarsi alla volatilità del mercato, sia che questo sia calmo o aggressivo.

Dotato della Dashboard Premium "Gold Mine" con interfaccia utente, puoi monitorare tutte le attività di trading, le notizie economiche e le performance del conto in tempo reale con un display visivo ricco di informazioni.

🌟 Caratteristiche principali

1. 🛡️ Filtro notizie avanzato (Filtro notizie calendario)

Questo EA è direttamente integrato con il calendario economico MQL5. Rileva automaticamente le notizie ad alto e medio impatto (USD).

Pausa automatica: l'EA interromperà l'apertura di nuove posizioni pochi minuti prima e dopo i comunicati stampa (configurabile) per evitare slittamenti e volatilità estrema.

Lo stato delle notizie viene visualizzato direttamente sulla Dashboard.

2. 📊 Sistema di griglia ATR dinamico:

La spaziatura tra i livelli (media) non è statica. L'EA calcola la volatilità del mercato utilizzando l'indicatore ATR.

Se il mercato è volatile, la spaziatura della griglia si allarga (più sicuro).

Se il mercato è laterale, la spaziatura della griglia si restringe (profitti più rapidi).

3. 📈 Ingresso Trend Following:

L'EA non combatte ciecamente il trend. Dotato di un filtro di media mobile (MA), l'EA dà priorità agli ingressi nella stessa direzione del trend principale (H1/H4), riducendo il rischio di rimanere intrappolati in posizioni lunghe fluttuanti.

4. 💰 Gestione intelligente del denaro

Obiettivo e stop giornaliero: una funzione automatica per bloccare i profitti giornalieri. Se viene raggiunto l'obiettivo di profitto (ad esempio, il 5%), l'EA interrompe l'attività di trading fino al giorno successivo. Lo stesso vale per i limiti di perdita giornalieri.

Protezione del capitale: cut-loss automatico se il minus fluttuante raggiunge un certo importo per preservare il capitale rimanente.

5. 🚀 Strategia di uscita intelligente

Single Trailing: blocca i profitti per una singola posizione.

Basket Trailing: una funzionalità di punta! Quando il totale delle posizioni combinate (media) raggiunge un profitto, l'EA attiverà il trailing stop per chiudere tutte le posizioni in profitto (pareggio + profitto).

🖥️ Visualizzazione della dashboard (UI)

Scalper GOLD EA presenta un esclusivo pannello visivo 3D con un'atmosfera da "estrazione dell'oro":

Stato in tempo reale: mostra lo stato dell'EA (in esecuzione, pausa notizie, margine basso, ecc.).

Informazioni sui profitti: profitto corrente, mese corrente e profitto fluttuante.

Informazioni di mercato: spread corrente, sessione di mercato (Londra/New York/Tokyo) e direzione del trend.

Conto alla rovescia delle notizie: conto alla rovescia per il prossimo comunicato stampa economico.

⚙️ Parametri importanti (impostazioni di input)

TradeDirection: può essere impostato su Solo Long, Solo Short o Entrambi.

UseNewsFilter: True per abilitare il filtro notizie (altamente consigliato).

NewsStopBefore/After: determina per quanti minuti l'EA interrompe il trading prima di un comunicato stampa.

LotType: Moltiplica (Martingala) o Aggiungi (Aggiunta di lotti fissi).

ATRMultiplier: moltiplicatore della spaziatura della griglia basato sull'ATR (predefinito: 1,5).

DailyProfitPct: obiettivo di profitto giornaliero in percentuale (%).

MaxFloatingLoss: limite massimo di perdita in valuta (Stop di emergenza).

💡 Consigli di trading

Coppie: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD.

Timeframe: M1 o M5 (la logica dell'EA funziona su M1, ma i filtri di tendenza possono essere caricati da H1).

Capitale minimo:

$100 (Conto Cent)

$1000 (Conto Standard/ECN)

Leva finanziaria: 1:500

Broker: Consigliamo un broker con spread bassi ed esecuzione rapida (ECN).

⚠️ Disclaimer (Avvertenza sui rischi)

Il trading su Forex e materie prime comporta rischi elevati. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizza questo EA con saggezza, iniziando sempre con un conto demo o con un capitale ridotto per comprenderne le caratteristiche. L'autore non è responsabile per eventuali perdite che potrebbero verificarsi.

Pronto a guadagnare? Ottieni subito l'EA Scalper GOLD!
