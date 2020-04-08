TW Support Resistance Level MT4

support resistance levels indicator mt4:





Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi.





Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di supporto e resistenza e i ritracciamenti di Fibonacci?





Controlla le caratteristiche di questo prodotto; rimarrai stupito.





Caratteristiche del prodotto:





1. Livelli minori e maggiori: Puoi personalizzare i livelli minori e maggiori secondo le tue preferenze e rimuovere livelli aggiuntivi utilizzando algoritmi avanzati.





2. Conteggio dei tocchi del livello: I livelli di supporto e resistenza Tw con rotture mt4, il numero di volte che ciascun livello è stato toccato in passato viene calcolato e fornito a te, consentendoti di valutare la forza di ciascun livello.





3. Livelli di Fibonacci: I livelli di Fibonacci dell'ultima onda vengono disegnati dinamicamente, il che ti consente di controllare l'allineamento di questi livelli con i valori ottenuti dal calcolatore statico dei livelli di supporto e resistenza.





4. Buffer per sviluppatori: Questo prodotto include i buffer necessari per sviluppare strategie di trading.





5. Utilizzabile per tutte le valute e timeframe: puoi utilizzare i livelli di supporto e resistenza TW per oro, EUR, GBP, USD, ecc.





6. Interfaccia utente semplice e personalizzabile: L'interfaccia utente di questo prodotto è molto semplice e personalizzabile, consentendoti di personalizzare o disabilitare colori e elementi secondo le tue preferenze.





Utilizzando questo prodotto, puoi:





• Ridurre il tempo di analisi.





• Aumentare l'accuratezza delle tue analisi.





• Migliorare le tue strategie di trading.





• Prendere decisioni di trading migliori.





Per testare questo prodotto nel tester, imposta la modellazione dei tick su modalità "ogni tick".





Per una comprensione più profonda delle caratteristiche e delle applicazioni di questo prodotto, leggi l'articolo e provalo gratuitamente



