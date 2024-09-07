Indicement MT5

3.96

Benvenuti a Indicement!

PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set  qui

PROMOZIONE DI LANCIO:

  • Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale!
  • Prezzo finale: 990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

Offerta Combo Ultimate   ->   clicca qui

UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:  Clicca qui  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT    mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati degli indici.

L'EA utilizza un algoritmo molto ben studiato per trovare il miglior prezzo di ingresso ed esegue internamente più strategie per distribuire il rischio delle negoziazioni.

Tutte le operazioni hanno uno stoploss e un take profit, ma è consigliabile utilizzare anche uno stoploss e un take profit trailing per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.

Il sistema si basa su una strategia molto popolare e collaudata: fare trading sulle rotture di importanti livelli di supporto e resistenza.  

Sono felice di dire che ho perfezionato questa strategia nel corso dei miei molti anni di sviluppo di EA


Questo EA è stato sviluppato specificamente per fare trading sugli indici US500, US30 e NAS100.

Questi mercati sono particolarmente adatti al trading con questo tipo di strategia.


I backtest mostrano una curva di crescita molto stabile, con drawdown molto controllati e recuperi rapidi. 

Questo EA è stato sottoposto a stress test per tutti e 3 gli indici, utilizzando più pricefeed per vari broker. Sono stati inoltre eseguiti test cross-market per eliminare il rischio di sovra-ottimizzazioni.

Nessuna strategia di vendita basata su "reti neurali/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistici/backtest lineari perfetti", ma un sistema di trading reale e onesto, basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione in tempo reale.

Come sviluppatore, ho +15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati. So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no. 

Creo sistemi onesti, con la massima probabilità di fare trading come i backtest, senza imbrogliare.


Caratteristiche principali:

  • Molto facile da usare: installa su un solo grafico H1 e usa uno dei file di set forniti
  • Nessuna griglia/Nessuna Martingala/Nessuna gestione rischiosa del rischio
  • Estremamente stabile a lungo termine quando si utilizza il set completo di strategie
  • Facile da usare per le società immobiliari
  • Saldo minimo del conto: 150$   (utilizzare setfile "rischio estremamente basso" per conti inferiori a 300$)


Impostazione per il backtesting: 

A) assicurati di inserire i SIMBOLI CORRETTI per i 3 indici nei parametri (controlla la finestra MarketWatch per vedere i nomi effettivi degli indici)

B) Seleziona il simbolo EURUSD H1 nel backtester. Eseguirà tutti e 3 gli indici dai parametri, indipendentemente dal simbolo selezionato nel tester

C) Imposta il drawdown massimo desiderato per strategia nei parametri o carica un  file impostato

(controlla lo screenshot  qui  per vedere come impostare i nomi degli indici)    


Impostazione per il trading in tempo reale:

A) Carica l'EA su qualsiasi  grafico H1  che desideri (EURUSD consigliato perché ha più tick). L'EA eseguirà automaticamente i 3 indici, indipendentemente dal grafico su cui lo esegui    

B) IMPORTANTE: assicurati di inserire i SIMBOLI CORRETTI per i 3 indici nei parametri (controlla la finestra MarketWatch per vedere i nomi effettivi degli indici) (esempio  qui  )  

C) Imposta il drawdown massimo desiderato per strategia nei parametri (o carica uno dei file impostati, disponibili  qui  )


IMPORTANTE:  PERCHÉ AUTO_GMT FUNZIONI -> devi aggiungere l'URL "https://www.worldtimeserver.com/" (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)  



Parametri:

  • ShowInfoPanel    -> visualizza il pannello informativo sul grafico 
  • Regolazione per la dimensione dell'Infopanel    -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"
  • aggiorna il pannello informativo durante il test    -> disabilitato per un backtesting più rapido
  • Ora di stop del venerdì    -> se non vuoi che le negoziazioni vengano sospese durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP
  • Utilizza Scadenza Virtuale    -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza
  • BaseMagicNumber    -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie
  • Commento per le negoziazioni    -> il commento da utilizzare per le negoziazioni
  • Rimuovi suffisso commento    -> rimuovi la parte che aggiunge ulteriori informazioni ai commenti (come 'US500_A')
  • RunUS500    -> abilita la strategia per l'indice US500 (SP500)
  • US500_Symbol    -> imposta il nome del simbolo per la coppia US500 (molto importante impostarlo correttamente!!)
  • US500_Strat1    -> abilita la strategia 1 per questa coppia
  • US500_Strat2    -> abilita la strategia 2 per questa coppia
  • US500_Strat3    -> abilita la strategia 3 per questa coppia
  • Valore in $ di 1 unità mossa    -> il valore predefinito è "0" (automatico). Cambialo solo se la dimensione del lotto è troppo alta. Chiedimi istruzioni
  • US500_MaxSpread    -> spread massimo consentito
  • US500_Randomization    ->  questo randomizzerà un po' le entrate, le uscite e i valori TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno delle negoziazioni un po' diverse. Ottimo anche per le società di proprietà.  
  • Stesse  opzioni per US30 e NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter    -> attiva o disattiva il filtro NFP
  • AutoGMT    -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora di NFP sia corretta
  • GMT_OFFSET_Winter    -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
  • GMT_OFFSET_Summer    -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
  • NFP_CloseOpenTrades    -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders    -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)
  • NFP_MinutesBefore    -> quanti minuti prima dell'evento NFP, chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso
  • NFP_MinutesAfter    -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading
  • IMPOSTAZIONI UNICHE DI TRADE PROPIRM    -> qui puoi modificare manualmente l'ingresso e l'uscita delle negoziazioni, per renderle diverse rispetto agli altri utenti dell'EA (per le società di proprietà)
  • Metodo di calcolo della dimensione del lotto   -> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa, rischio massimo per strategia o LotsizeStep
  • Startlots   -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando si sceglie tale opzione. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione del lotto minima" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto
  • Rischio massimo per strategia   -> Il drawdown totale massimo consentito preferito (in %) per ogni strategia. L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base al DD massimo storico di quella strategia
  • LotsizeStep    -> imposta il valore del passo per cui l'EA dovrebbe aumentare la dimensione del lotto da 0,01 a 0,02 lotti
  • Imposta Max Daily Drawdown   -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questo è utile per le società di proprietà
  • Utilizzare il patrimonio netto anziché il saldo   -> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto
  • OnlyUp   -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite)
  • Orari di negoziazione    -> qui puoi impostare gli orari entro i quali l'EA dovrebbe negoziare


Recensioni 27
Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Prodotti consigliati
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 349$ Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   Live a basso rischio   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utilizza voci di "mean reversion" nitide ed efficaci durante il periodo di intervallo delle sessioni di trading (tra le 23:00 e l'1:00 GMT + 2, ora legale degli Stati Uniti).    Queste operazioni hanno già un successo molto elevato, ma se il mer
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
FxCycle Scalper EA
ihsan nur hidayat
Experts
Fxcycle XAU Scalper Categoria: EA di scalping Coppia consigliata: XAUUSD Timeframe: M1 Nuova versione : L'aggiornamento della versione 1.03 di Fxcycle XAU Scalper presenta ora una logica di trading migliorata, progettata per strategie più aggressive. Questa versione introduce ordini continui di buy stop e sell stop che vengono attivati dai segnali degli indicatori, indipendentemente dagli ordini pendenti ancora presenti sul mercato. L'EA gestisce in modo efficiente gli ordini in sospeso e appli
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (2)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente dal broker Si sviluppa indipendente Mostra backtest molto
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una gran
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 549$ Prezzo finale: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.  È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza. L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza,
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
The Reaper EA MT5
Profalgo Limited
3.34 (44)
Experts
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Reaper EA
Profalgo Limited
3.83 (59)
Experts
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promo attuale: Ora solo 349$! Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   STARLIGHT è uno scalper notturno molto avanzato ea basso rischio che utilizza un approccio unico all'algoritmo di ingresso rispetto ad altri scalper notturni.  È stato sviluppato utilizzando anni di esperienza nel trading dal vivo con la strategia mean-reverse e ha selezionato solo le migliori coppie e tecniche da includere in q
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicatori
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 549$ Prezzo finale: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.  È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza. L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza,
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: Solo 2 copie disponibili a 199 $ Prezzo finale: 999$ NOVITÀ: acquista ora e ricevi 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Risultati in tempo reale:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Ti presentiamo l'ultima aggiunta alla nostra linea di robot per il forex trading:     l'Apex Trader   . Sviluppato utilizzando anni di esperienza nella creazione di consulenti esperti, Apex Trader è un potente strumento di trading per il mercato forex.   Come svilupp
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Promo lancio: Solo 1 copie disponibili a 399$ Prezzo finale: 2000$ Ci sarà solo un numero limitato di copie vendute di questo EA Scatena il potere dell'intelligenza artificiale e porta il tuo trading a livelli senza precedenti con   Luna AI Pro EA   , il robot di trading "mean reverse" più avanzato sul mercato. Progettato per soddisfare sia i trader esperti che i principianti, questo sistema all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale è dotato di una vasta gamma di funzionalità per ot
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
Filtro:
Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.09.24 18:11 
 

Beautiful work, Wim. I bought this EA a long time ago, paused for a while, and recently started testing it again after purchasing UBS. I really appreciate that you haven’t abandoned this EA. Solid trades so far. Daily breakout strategies for USTEC and US500 could be interesting - Overall, very happy — so far, so good.

Jorge Dominguez Martinez
448
Jorge Dominguez Martinez 2025.09.19 10:13 
 

Honest Review of “Indicement” (after ~1 year of use) This isn’t a pleasant review to write, but it’s the truthful one: after roughly a year, the EA hasn’t delivered the results I hoped for. On the positive side, Wim has replaced the US30 strategies with daily (D1) approaches. In my experience, this is a step in the right direction—D1 logic tends to be more stable, as H1 strats for indexes seems to have too much noise to predict results, and backtests on daily data usually resemble live trading more closely. However, for the other indices the gap remains. On US500 and USTEC, backtests still don’t align with real-account performance. Two of the four US500 strategies have already been replaced due to this mismatch, but none of the USTEC strategies currently mirror their backtested behavior in live trading. What I want to underline is Wim’s integrity. He’s one of the few genuinely honest EA developers on MQL5, and I’m confident he’ll keep working to turn Indicement’s performance around. I’ll update this review as progress is made.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.09.19 10:14
thx for sharing your thoughts. I'll continue to work to improve the EA, no worries
Axel S
212
Axel S 2025.07.16 17:10 
 

It saddens me to write this review. I have used indicement since launch and has kept it running live for ~9 months now. - The result is a drawdown that equals approximately twice the drawdown in backtests. According to the developer, the max dd is expected to be around 5-6 times the risk per strategy, meaning 3% risk as used in the signal should stay below 15-18%. Currently it’s close to 30%. If all strategies theoretically would go down it’s worst expected drawdown simultaneously we would end up around here, but this is way worse than what has happened ever before according to the developer in other words. - using the prop firm setfile got me to lose my funded account. - US30 had bigger drawdowns than history and US500 performs worse than backtest but in line with drawdowns. What I find most disappointing is the fact that US30 was turned off in the live signal due to this and no information or update was given to the users. Only response has continuously been that every trader has his own responsibility. For example, current setfiles and information on this page still shows possibly outdated information. Don’t get me wrong, Wim has always been very helpful, informative and fast in response. This review might change after some more months of running it live or with future updates. What I would expect would be more information about differences from backtests published here and maybe a rearrangement of strategies etc. For example I know that NAS is still in line and has even more promising updates. Functional/more stable strategies could be left etc. There are ways to go forward using learning points from Indicement by analyzing what has happened or simply putting more focus on NAS/US100 with slightly higher lotsizes. I do welcome other points of perspective on this matter. I believe there are several ways to learn, adapt OR inform. 2015-07-16

Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Andrii Soma
691
Andrii Soma 2025.01.27 11:56 
 

I bought the Indicement EA on the 1st day (7 September 2024) and it has been on a live account since then. First, it had a DD, and was vulnerable to news, I had a huge slippage on NFP. After Wim has added the news filter and breakout filter, this EA looks promising long term and is making profits for me now! Using in my portfolio and can recommend it. Huge thanks for Wim's support 🙌

RehanRM M
163
RehanRM M 2025.01.13 11:41 
 

This is one of my favourite EA’s I’ve been using Wims ea’s for around 7 months with the combo deal and I’m looking forward to the future. The EA had drawdown at the start although this was small and was recovered one thing to note from this is it is perfectly aligned with the backtest which I believe shows this is an honest EA from an honest person with the backtest being actually real it shows some really good potential in long term stability and profit. This is a normal strategy that dose not use gambling strategies unlike other EAs on the market like grid and martingale this is just a strategy which I like I’ve learnt the hard way to stay away from martingale systems learn from my mistakes and never go near them. There are not many EAs on the market that trade indices so even if you use other EAs I highly reccomend you purchase this ea for diversification in your portfolio. The author is very good with support and communication which is important when you are buying a ea. Overall this system is very reliable and shows amazing performance in the long run, this is an honest ea from an honest seller so I highly recommend

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.01.13 13:11
Thx mate!
Lion
118
Lion 2025.01.12 15:58 
 

I've tested this EA since it's launch and unfortunately it's in the negative consistently occasionally going to a small profit only to drop back down. I also removed certain aspects to see if I could improve the results but it made no difference so I can't quite recommend the ea (For now- though i saw there is new update). In saying that some of the devs other EAs are superb and he is super helpful and responsive.

Gravity Tool
182
Gravity Tool 2024.12.28 07:36 
 

Still a young EA at this point. It behaves like in the backtests which indicates high longterm potential. The autor's support is amazing and he is further developing his products. Very trustful and reliable. I run also his other products in a portfolio and managed to be profitable. Not for every month, of course, but in the longterm and with a decent risk management. Wim and his EAs are highly recommended!

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.12.19 23:15 
 

Updated: 18.05.2025

I’m adjusting my review slightly. I've paused US30 trading on my real-money account, as this pair has negatively impacted the overall performance of the EA.

Other pairs have been profitable from the start, so I’ve kept them active. US30 trading will remain active on a demo account, and if I notice improvements, I’ll consider reactivating it on the live account.

Overall, the EA appears to be profitable in the bigger picture, and I recommend using a more conservative risk management approach.

It's not impossible for the EA to have several consecutive losing months — but at the same time, the strategies show strong potential for long-term profitability based on years of development.

Let’s review and re-evaluate again in 2 to 4 months.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

edited 13.03.2025

I am changing my assessment. I have been testing this EA on a small-capital account for over six months now, and the results have not changed. And for this price, such an EA? 😀

The developer is helpful, but that only serves as good salesmanship, benefiting the developer rather than the users. No one truly evaluates the EA's actual performance.

Just like the developer's other EAs, this one does not generate real profit either. If we are talking about long-term results with just 2% annual returns in this manner, then you might as well get a fixed-term deposit at your local bank—you’d earn more with less risk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have tested this EA for over 3 months on a real-money live account, and the results are still negative. I have given this EA sufficient time, and the outcome remains disappointing. Fortunately, it hasn’t destroyed the account’s capital, but simply waiting and hoping for better trades and profits feels like a waste of time at this point.

The developer, however, is very helpful and professional in their communication.

I’ll still keep it active on a small-capital account with minimal lot size, as the risk is negligible—perhaps things will improve (purely out of trust in the developer, as this is not a scammer and there is potential). I also reserve the right to change my review if I see improvements or declines in the EA’s performance.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.12.20 06:52
Thx for the feedback!
Sharif Hamwi
183
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:34 
 

The author support is amazing and very honest and after checking so many EAs on mql5 I can say for sure. He has the best strategies and I really do appreciate all his hard work,Indicement life trading matches backtesting very reliable EA and trustworthy author

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.12.16 07:39
thx mate! much appreciated!
Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:34 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

David Alba Mourenza
611
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:16 
 

Ugh, as soon as I put the EA in, it hasn't stopped generating losses, I have to eliminate it from my portfolio.

Evgeny Mikhaylov
834
Evgeny Mikhaylov 2024.10.17 11:40 
 

Generate losses only. Do not buy it. Profits are very rare and relatively small.

mike27399
372
mike27399 2024.09.18 07:41 
 

Schnell zugreifen solange der EA noch günstiger ist, Ich hab den EA gleich auf meinen Echtgeldkonto installiert. Ich verwende die Propeinstellung. Seit Montag live im Betrieb - jeder Tag wurde insgesamt ein Gewinn produziert - perfekt. Einfach Backtest machen bevor man den EA kauft (MT5) .

Ich verwende ICMarketsSC MT5 Broker, leider produziert der EA nur Verluste- nicht zu empfehlen

Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2024.09.16 16:51 
 

Not just limited to Indicement, Wim's other consistent products like Day Trade Pro, Gold Trade Pro are reliable if you have patience. None of Profalgo's EAs will bring you quick profit. There are loss months too. If you stick to the strategy, you will end-up in green. There are regular updates. Support is next to none. My experience with Indicement is good so far. Testing Gold Trade Pro. I will keep updating here. Wim is one of the most reliable person in this chaos. Thank you.

Moreno Dainese
1383
Moreno Dainese 2024.09.10 21:06 
 

non profittevole

raja5655
762
raja5655 2024.09.10 17:22 
 

The stop loss Breakout System is good and reasonable, an experienced programmer is reliable and will carry out any corrective action if necessary.

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.09.10 13:59 
 

Backtesting, this EA is losing money on all and every index for a few months at least. Not going on the charts for now.

Edit - 2024-09-24 - In response to the developer: "the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs..." - This is so wrong. There is nothing preventing a bad EA to go down in flames and never make a buck again. The live signal actually provides everything you'd need to know about the profitability of this EA. I'll take a bet and say it won't exist for long. All this EA does is shooting everywhere and hoping it'll get something back. STAY AWAY! I paid 90 bucks so you do not have to pay 399.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.09.10 14:15
the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs... The probability of a strategy making profits after drawdown is bigger than making profits after new highs (very logical if you think about it) But why not run on demo? You can't lose any money, but you might at least see the EA at work
12
Rispondi alla recensione