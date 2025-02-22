TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:





The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali:





Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze.





Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo.





Categorie di segnali:





1. Segnali a lungo termine e sicuri: Questi segnali vengono identificati utilizzando strategie di price action (regole del denaro intelligente), livelli di Fibonacci, livelli di supporto e resistenza e medie mobili. I segnali in questa categoria sono visualizzati con frecce rosse e blu e obiettivi specifici, rendendoli ideali per i trader che cercano operazioni a lungo termine e affidabili.





2. Segnali di scalping (per scalper professionisti): Oltre alle strategie sopra menzionate, questi segnali utilizzano anche la formula esclusiva dell'indicatore Trade Wizards e metodi di riduzione del rumore tramite IA. I segnali di scalping vengono aggiunti ai segnali della prima categoria con frecce bianche in tendenze affidabili e sono adatti a coloro che sono scalper forex.





Caratteristiche uniche dell'indicatore Scalper:





1. Nessun cambiamento di colore per i segnali: I segnali, SL e TP non cambiano affatto e hanno un'alta precisione.





2. Rilevamento accurato delle tendenze in cambiamento: Le tendenze in cambiamento vengono identificate con alta precisione utilizzando un filtro a due fasi.





3. Avvisi visivi e audio: Gli avvisi vengono visualizzati come lampeggi sul grafico e numeri di prezzo per ingressi, TPs e SLs in una finestra accanto al grafico.





4. Tre aree target di profitto: Per gestire il rischio e preservare i profitti, vengono fornite tre aree target di profitto.





5. Punti SL sicuri: SL è fornito in una posizione sicura per proteggere il tuo capitale.





6. Possibilità di disattivare i segnali: Puoi disattivare i segnali se necessario.





7. Uso dell'indicatore di volume: L'indicatore di volume viene utilizzato per determinare la forza delle tendenze.





8. Visualizzazione dei livelli adatti per SL mobile: Vengono visualizzati livelli adatti per trailing SL in tendenze a lungo termine.





9. Tabella accanto al grafico: La tabella accanto al grafico presenta segnali e calcola obiettivi passati (testabili nel tester).





10. Utilizzabile in oro e valute: Questo prodotto è utilizzabile in oro ed efficace in tutte le valute.





11. Segnali specializzati per scalper: Segnali con filtri multistadio e allineati con le tendenze vengono visualizzati specificamente per scalper professionisti.





Miglior intervallo di trading:

I migliori intervalli di trading per questo prodotto sono 5 e 15 minuti.





Vantaggi:





• Alta precisione nella rilevazione dei segnali • Copertura delle diverse esigenze dei trend scalpers

• Fornitura di segnali a lungo termine e a breve termine per i trader scalper

• Utilizzo della tecnologia dell'intelligenza artificiale

• Gestione del rischio e preservazione dei profitti per i forex scalpers

Il TW Trend Scalper Indicator offre segnali precisi e affidabili per i trend scalpers per raggiungere il successo nel mercato FX del scalping.

Per familiarizzare completamente con questo prodotto, guarda questo articolo e i video. https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983



