TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali:

Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze.

Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo.

Categorie di segnali:

1. Segnali a lungo termine e sicuri: Questi segnali vengono identificati utilizzando strategie di price action (regole del denaro intelligente), livelli di Fibonacci, livelli di supporto e resistenza e medie mobili. I segnali in questa categoria sono visualizzati con frecce rosse e blu e obiettivi specifici, rendendoli ideali per i trader che cercano operazioni a lungo termine e affidabili.

2. Segnali di scalping (per scalper professionisti): Oltre alle strategie sopra menzionate, questi segnali utilizzano anche la formula esclusiva dell'indicatore Trade Wizards e metodi di riduzione del rumore tramite IA. I segnali di scalping vengono aggiunti ai segnali della prima categoria con frecce bianche in tendenze affidabili e sono adatti a coloro che sono scalper forex.

Caratteristiche uniche dell'indicatore Scalper:

1. Nessun cambiamento di colore per i segnali: I segnali, SL e TP non cambiano affatto e hanno un'alta precisione.

2. Rilevamento accurato delle tendenze in cambiamento: Le tendenze in cambiamento vengono identificate con alta precisione utilizzando un filtro a due fasi.

3. Avvisi visivi e audio: Gli avvisi vengono visualizzati come lampeggi sul grafico e numeri di prezzo per ingressi, TPs e SLs in una finestra accanto al grafico.

4. Tre aree target di profitto: Per gestire il rischio e preservare i profitti, vengono fornite tre aree target di profitto.

5. Punti SL sicuri: SL è fornito in una posizione sicura per proteggere il tuo capitale.

6. Possibilità di disattivare i segnali: Puoi disattivare i segnali se necessario.

7. Uso dell'indicatore di volume: L'indicatore di volume viene utilizzato per determinare la forza delle tendenze.

8. Visualizzazione dei livelli adatti per SL mobile: Vengono visualizzati livelli adatti per trailing SL in tendenze a lungo termine.

9. Tabella accanto al grafico: La tabella accanto al grafico presenta segnali e calcola obiettivi passati (testabili nel tester).

10. Utilizzabile in oro e valute: Questo prodotto è utilizzabile in oro ed efficace in tutte le valute.

11. Segnali specializzati per scalper: Segnali con filtri multistadio e allineati con le tendenze vengono visualizzati specificamente per scalper professionisti.

Miglior intervallo di trading:
I migliori intervalli di trading per questo prodotto sono 5 e 15 minuti.

Vantaggi:

• Alta precisione nella rilevazione dei segnali

• Copertura delle diverse esigenze dei trend scalpers


• Fornitura di segnali a lungo termine e a breve termine per i trader scalper


• Utilizzo della tecnologia dell'intelligenza artificiale


• Gestione del rischio e preservazione dei profitti per i forex scalpers


Il TW Trend Scalper Indicator offre segnali precisi e affidabili per i trend scalpers per raggiungere il successo nel mercato FX del scalping.


Per familiarizzare completamente con questo prodotto, guarda questo articolo e i video.


Prodotti consigliati
Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4.5 (2)
Indicatori
Contact me for instruction, any questions! - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Related product: Bitcoin Expert Introduction The Breakout and Retest strategy is traded support and resistance levels. it involves price breaking through a previous level.  The break and retest strategy is designed to help traders do two main things, the first is to avoid false breakouts. Man
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicatori
The indicator measures the balance of aggression. The formula is as follows:   Aggression  = Purchase Volume - Sales Volume. Note : It is rec ommended to use the default configuration and VPS values. It does not work in Forex. Meet Our Products     Parameters : Numbers of days prior to the current one for calculation; Volume Divider e; Enables calculation of the current candle; Histogram Line style and; Size; Line Line style and; Size;  Follow us on our website to check the next news.
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
Indicatori
- Real price is 80$ - 60% Discount (It is 30$ now) Contact me for instruction, any questions! Related Product:  Gold Trade Expert MT5  ,  Professor EA - Non-repaint - Lifetime update free I just sell my products in   Elif Kaya Profile , any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Flag patterns are an important tool for technical traders. Flags are generally considered to be a period of consolidation where the price of a security is caught in a ran
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
Il KT Liquidity Sweep Filter identifica e evidenzia le zone critiche di sweep di liquidità. Combina queste aree con rifiuti di prezzo ben definiti e un filtro di tendenza adattivo per generare segnali di acquisto e vendita precisi, in linea con la tendenza di mercato. Distingue tra zone di sweep di liquidità principali e secondarie, contrassegnando le aree principali con grandi frecce e quelle minori con frecce più piccole per un'identificazione rapida. Frecce grandi: Indicano segnali forti di i
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicatori
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicatori
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Wave Flow
Bruno De Bonis
Indicatori
Descubra o Wave Flow, um indicador exclusivo desenvolvido para traders que buscam clareza visual e agilidade na leitura do mercado. Com uma abordagem inteligente e dinâmica, ele destaca zonas de transição de força entre compradores e vendedores, revelando oportunidades com precisão. Ideal para quem opera fluxo, price action ou deseja uma leitura limpa, objetiva e poderosa, o Wave Flow se adapta a qualquer ativo ou tempo gráfico. Simples de usar, difícil de ignorar
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicatori
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
Reverso 1
Armand Gonto
Indicatori
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicatori
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicatori
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicatori
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
HiqIndi
Ratul Goswami
Indicatori
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicatori
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicatori
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Breaker Block and Void Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Breaker Block & Void Indicator MT5 A Breaker Block represents a price zone where the market revisits after breaching an Order Block . In simple terms, when the price pulls back to a previously broken order block, it forms a breaker block. The Breaker Block Indicator is designed to automatically detect these critical zones, marking them once an order block is violated and the price retraces. By analyzing market movements, it helps traders identify recurring patterns in price action. «Indicator I
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore MT5 Segmented Volume è stato creato per facilitare coloro che fanno trading utilizzando l'analisi dei prezzi e dei volumi, VSA, VPA, metodo Wyckoff e Smart Money System. Il volume segmentato funziona su qualsiasi mercato (Crypto, CFD, Forex, Futures, Azioni...) e funziona in qualsiasi momento del grafico. Guarda quanto è facile la tua interpretazione: #Green: Volume molto più alto della media del mercato #Rosa scuro: volume più grande della media #Blu: volume normale positivo #Rosso
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicatori
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicatori
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
RISULTATO WA_PV_BOX_EFFORT X per MT5 Il WAPV Box Effort x Result Indicator fa parte del gruppo Package Indicators (Wyckoff Academy Wave Market). L'indicatore WAPV Box Effort x Result Indicator per MT5 ti aiuta a leggere il prezzo e il volume. La sua lettura consiste nell'assistere nell'identificazione dello sforzo x risultato in onde create dal grafico. L'indicatore WAPV Box Effort x Result Indicator per MT5 quando la casella è verde significa che il volume è a favore della domanda e quando la c
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicatori
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
Indicatori
Serious about inside bar strategies? This professional indicator delivers three game-changing advantages: efficient backtesting through TIME ZONE signal filtering that eliminates noise and focuses on INSIDE BAR PATTERNS , instant alerts for live trading when your attention is required elsewhere, and complete timezone customization that works anywhere in the world regardless of your broker's location. Additional Features: Zero false positives with advanced pattern validation Automatic broker GMT
Volume Speed
Flavio Javier Jarabeck
Indicatori
For those traders who really care about Volume as an important vector information on Price Action, here is an exclusive idea & creation from Minions Labs: Volume Speed . The Volume Speed indicator shows you visually how much time (in seconds, minutes, hours, you choose) the Volume took to reach the Average Volume of the past bars. This way you can have the exact idea of "what is happening right now with the Volume of the current bar..." and take action accordingly with your strategy, having even
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilità
RENKO PRICE ACTION ATR is an "Expert Advisor" developed through the construction of the Renko Chart where each BRICK has the size calculated through the ATR of the period selected by the user. Renko charts are designed to filter out minor price movements, thus making it easier for traders to focus on important trends. Due to its efficiency in detecting price trends, it is also possible to clearly identify supports and resistances as well as top and bottom divergences, thus making better use of t
VWAP and MVWAP Easy for MT5
Eadvisors Software Inc.
Indicatori
The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This version is simple to use as we simplify the indicator entries and leave only the most used buffers. You can use it to integrate with your EA          Product Features Daily VWAP ploted at the chart. MOnthly
Heat map Indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicatori
Dynamic Heatmap for MetaTrader 5 — Instantly Spot Market Opportunities Revolutionize the way you see the markets with the most complete and intelligent Heatmap for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed and clarity in decision-making, our Heatmap creates a powerful visual representation of market performance in real time. Key Benefits Instant Read of Market Strength Instantly see which assets are leading or lagging. Dynamic color coding for quick identification: green for ri
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Triple Trend for MT5
Minh Truong Pham
Indicatori
Triple Trend Indicator   is a versatile trend-following tool designed to help traders identify trend strength and potential pullback levels using a three-band system. Each band represents a varying degree of price deviation from the mean, providing progressively stronger trend signals. Key Features: Three Adaptive Bands: The indicator dynamically calculates three bands (1, 2, and 3) based on moving averages   (SMA, EMA, WMA)   and ATR multipliers. Bands are positioned below the price in a
Gann Method Scanner MT5
Elif Kaya
1 (1)
Indicatori
Contact me for extra bonus tool, instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional chart patterns. This method integrates geometry, time cycles, and even astrology to predict market movements accurately. Gann
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicatori
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Altri dall’autore
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD) Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro? TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene esegui
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza    TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio. Caratteristiche in Evidenza: Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termin
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili. Perché scegliere TW Swing Trading EA? Un trade, un obiett
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata. Caratteristiche principali: Solo una posizione attiva alla volta Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT5 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con TW Volume Signal Pro MT5 puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche pri
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicatori
Questo assistente alle notizie è progettato per ottenere gli eventi economici richiesti dai trader dalle principali fonti editoriali, che pubblicano notizie in tempo reale sulla base del Market Watch del terminale con vari e semplici filtri. I trader Forex utilizzano indicatori macroeconomici per prendere decisioni informate sull'acquisto e sulla vendita di valute. Ad esempio, se un trader ritiene che l’economia statunitense crescerà più velocemente di quella giapponese, potrebbe acquistare il
FREE
TW Session
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT4 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con   TW Volume Signal Pro MT4   puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt4: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale: Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro? TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa. Regalo Speciale: Insieme a questo p
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor per il Trading di Trend su XAUUSD TW Sniper EA MT4 è un avanzato Forex Expert Advisor per il trading dell’oro, progettato con una logica precisa basata sul trend per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo potente robot di scalping dell’oro si concentra sul trading di XAUUSD durante le sessioni principali, assicurando una crescita costante e un rigoroso controllo del rischio con una gestione professionale
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt5: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione