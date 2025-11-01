TW Western Scalper

support resistance levels indicator mt5: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i