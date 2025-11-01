TW Western Scalper
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 20
TW Western Scalper MT4 – Smart Automated Gold Trading EA for Day Traders
Il tuo partner più intelligente per lo scalping sull’oro e i profitti intraday
TW Western Scalper MT4 combina un rilevamento accurato del trend, una logica di mercato adattiva e un controllo del rischio avanzato per catturare movimenti redditizi a breve termine nei prezzi dell’oro.
Ottimizzato per i day trader attivi su XAUUSD, garantisce prestazioni costanti, forte protezione del capitale e una gestione intelligente del denaro — raggiungendo il perfetto equilibrio tra redditività e sicurezza.
Perché scegliere TW Western Scalper EA
1. Strategia unica di Gold Scalping
Progettato per il trading giornaliero su XAUUSD, si concentra su ingressi precisi e configurazioni ad alta probabilità durante le sessioni di mercato più attive.
2. Rilevamento accurato del trend
Medie mobili intelligenti e filtri integrati identificano la direzione reale del prezzo ed eliminano i falsi segnali per configurazioni di trading più pulite.
3. Logica di mercato adattiva
Si adatta automaticamente alla volatilità e al comportamento del mercato, garantendo un’esecuzione ottimizzata delle operazioni in qualsiasi condizione.
4. Controllo intelligente del rischio
- Esegue solo una posizione alla volta per una maggiore stabilità.
- Dotato di algoritmi di protezione del capitale multilivello.
- Utilizza stop loss nascosti e meccaniche flessibili di take profit.
- La funzione auto-lot regola dinamicamente la dimensione della posizione in base alla crescita del saldo.
5. Prestazioni testate
- Fino all’85% di tasso di successo in condizioni di trading reali.
- Crescita mensile potenziale del 30% con rischio controllato.
- Controllo del drawdown integrato per prestazioni costanti.
- Include aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato.
Logica intelligente per risultati di trading affidabili
TW Western Scalper MT4 si adatta perfettamente alle condizioni reali di mercato, filtra il rumore e si concentra su opportunità intraday di alta qualità.
È progettato per i trader che cercano una crescita costante del conto, basso drawdown e precisione automatizzata nel trading dell’oro.
Impostazioni ottimali per le massime prestazioni
Per ottenere i migliori risultati di trading, segui queste raccomandazioni:
-
Broker: Usa un broker con spread bassi e esecuzione rapida.
-
Tipo di conto: Consigliato ECN o ECN_Pro.
-
Spread: Scegli conti a spread zero o con basse commissioni.
-
Saldo minimo: Almeno 3.000 USD.
-
Leva: 1:500 o superiore.
-
Coppia: Solo XAUUSD (Gold/USD).
-
VPS: Consigliato per operatività 24/7 e prestazioni fluide.
Per una guida completa all’installazione e al funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo tutorial e i video completi.