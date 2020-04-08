TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali:

Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze.

Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo.

Categorie di segnali:

1. Segnali a lungo termine e sicuri: Questi segnali vengono identificati utilizzando strategie di price action (regole del denaro intelligente), livelli di Fibonacci, livelli di supporto e resistenza e medie mobili. I segnali in questa categoria sono visualizzati con frecce rosse e blu e obiettivi specifici, rendendoli ideali per i trader che cercano operazioni a lungo termine e affidabili.

2. Segnali di scalping (per scalper professionisti): Oltre alle strategie sopra menzionate, questi segnali utilizzano anche la formula esclusiva dell'indicatore Trade Wizards e metodi di riduzione del rumore tramite IA. I segnali di scalping vengono aggiunti ai segnali della prima categoria con frecce bianche in tendenze affidabili e sono adatti a coloro che sono scalper forex.

Caratteristiche uniche dell'indicatore Scalper:

1. Nessun cambiamento di colore per i segnali: I segnali, SL e TP non cambiano affatto e hanno un'alta precisione.

2. Rilevamento accurato delle tendenze in cambiamento: Le tendenze in cambiamento vengono identificate con alta precisione utilizzando un filtro a due fasi.

3. Avvisi visivi e audio: Gli avvisi vengono visualizzati come lampeggi sul grafico e numeri di prezzo per ingressi, TPs e SLs in una finestra accanto al grafico.

4. Tre aree target di profitto: Per gestire il rischio e preservare i profitti, vengono fornite tre aree target di profitto.

5. Punti SL sicuri: SL è fornito in una posizione sicura per proteggere il tuo capitale.

6. Possibilità di disattivare i segnali: Puoi disattivare i segnali se necessario.

7. Uso dell'indicatore di volume: L'indicatore di volume viene utilizzato per determinare la forza delle tendenze.

8. Visualizzazione dei livelli adatti per SL mobile: Vengono visualizzati livelli adatti per trailing SL in tendenze a lungo termine.

9. Tabella accanto al grafico: La tabella accanto al grafico presenta segnali e calcola obiettivi passati (testabili nel tester).

10. Utilizzabile in oro e valute: Questo prodotto è utilizzabile in oro ed efficace in tutte le valute.

11. Segnali specializzati per scalper: Segnali con filtri multistadio e allineati con le tendenze vengono visualizzati specificamente per scalper professionisti.

Miglior intervallo di trading:
I migliori intervalli di trading per questo prodotto sono 5 e 15 minuti.

Vantaggi:

• Alta precisione nella rilevazione dei segnali

• Copertura delle diverse esigenze dei trend scalpers


• Fornitura di segnali a lungo termine e a breve termine per i trader scalper


• Utilizzo della tecnologia dell'intelligenza artificiale


• Gestione del rischio e preservazione dei profitti per i forex scalpers


Il TW Trend Scalper Indicator offre segnali precisi e affidabili per i trend scalpers per raggiungere il successo nel mercato FX del scalping.


Per familiarizzare completamente con questo prodotto, guarda questo articolo e i video.

