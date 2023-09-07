HFT Prop Firm EA

4.97

HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT).

Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA

Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):

  1. Broker: IC Markets Numero di conto: 66603384 Server: ICmarketsSC-Demo06 Password: Greenman

  2. Broker: IC Markets Numero di conto: 21718043 Server: ICmarketsSC-Demo02 Password: Greenman

Risultato 1: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif Risultato 2: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif Oltre 600 recensioni autentiche a 5 stelle: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

4 strumenti gratuiti di trading per prop firms per i tuoi conti finanziati: Prop Firm Toolbox (strumenti per la dimensione costante del lotto, misuratore di spread, strumenti per la consistenza dei profitti) del valore di $99 e Prop Firm Equity Protector del valore di $99. Inoltre, l'adesione al gruppo Swing Signal!

Caratteristiche principali

Progettato appositamente per le sfide HFT: Progettato per superare le sfide delle prop firm in modo efficiente con un basso drawdown e stop loss. Compatibilità e utilizzo: In grado di superare un numero illimitato di conti per oltre 14 prop firm HFT supportate con una tariffa unica. Chiedimi la lista delle prop firm supportate prima dell'acquisto. Oltre 100 setfiles: Oltre 100 setfiles per diverse dimensioni di conto per le prop firm supportate e le demo dei broker. Gestione innovativa del denaro: Include Pro Ratio Money Management (PRMM) per regolazioni automatiche della dimensione del lotto e un proteggi capitale integrato che interrompe il trading una volta raggiunto l'obiettivo. Operazione efficiente: Funziona in modo autonomo dopo la configurazione, rilevando i movimenti del mercato ed eseguendo operazioni ottimali senza bisogno di monitoraggio costante. Supporto: Oltre a fornire setfiles, viene fornito un manuale completo con tutorial video sulla configurazione di VPS, configurazione di MT4, download di EA, configurazione del bot e funzionamento del bot. Codici sconto e link sono forniti su richiesta. Team Viewer, AnyDesk o supporto per accesso remoto sono disponibili anche per i principianti. Backtest: Impostazione predefinita con simbolo: US30, data: non spuntare "Usa data", timeframe: M1, spread: da 100 a 160. Contattami tramite messaggio privato se hai problemi con il backtest, ti insegnerò come importare i dati tick. Testato per passare: 8figuretrader (accetta anche trader statunitensi) Algo Forex Funds Nova Funding (sconto del 15%) Sure Leverage (codice sconto da $50 a $150, chiedimi) Genesis Forex Funds (sconto del 20%, chiedimi) Lion Heart (Roar, sconto del 45%, periodo limitato) Next Step Funding (Sfida in 2 fasi, HFT Limited, sconto dal 15% al 35%) Pro Trade Funded (sconto dal 16% al 30%, codice promozionale: chiedimi) Quantec Trading Capital (Sfida in una/due fasi, sconto del 10%, codice promozionale: P5NET10) Social Trading Club (1 fase/HFT, sconto del 10%, chiedimi) Only Funds (HFT, sconto del 15%, codice promozionale: chiedimi) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1 fase/HFT, pratica scorretta) Infinity Forex Funds (HFT Limited/Algo/HFT, sconto dal 10% al 20%, codice promozionale: P5NET10)

Nota: per superare la sfida Kortana FX MT5 HFT, è necessario HFT PropFirm EA MT5.

Visita i siti delle prop firm per leggere e comprendere le loro regole, controlla le recensioni delle prop firm su Trustpilot.com e fai le tue ricerche prima di registrarti e acquistare questo EA.

Vantaggi strategici

Algoritmo HFT altamente efficiente, non è necessario VPS. Questo EA è testato per superare le sfide con un ping/una latenza di 500ms. Strategia non martingala: Esegue un'operazione alla volta con uno stop loss per ciascuna, garantendo sicurezza e controllo. Considerazioni importanti

Esclusività: Progettato esclusivamente per superare le sfide delle prop firm HFT supportate. Non testato su conti live/reali, altri tipi di sfide o altre prop firm non supportate. I broker/prop firm aggiungono slippage e spread elevati ai loro conti live o finanziati, rendendo questo EA non redditizio. Diligenza dovuta: Si incoraggia gli utenti a ricercare e comprendere le prop firm HFT, le sfide HFT, i loro pagamenti, le regole, ecc., e le normative locali prima di registrarsi con le prop firm e acquistare questo EA. Contatto e supporto: Per i setfiles, le informazioni su VPS e qualsiasi domanda, contattami tramite messaggio privato. Un manuale completo, FAQ e tutorial video sono forniti all'acquisto per garantire una configurazione e un funzionamento senza problemi.

Avvertenza: Questo prodotto è destinato esclusivamente a superare le sfide delle prop firm HFT, non è destinato all'uso su conti live o finanziati a causa dello slippage e degli spread elevati introdotti dal tuo broker. Non acquistare questo EA se non sai cos'è una sfida HFT Prop Firm o non comprendi quanto scritto qui. Inoltre, verifica prima di acquistare questo EA che la prop firm di tuo interesse sia disponibile per i residenti del tuo paese.


Recensioni 749
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Samuel0508
22
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

