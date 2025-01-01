10004 TRADE_RETCODE_REQUOTE Riquotazione

10006 TRADE_RETCODE_REJECT Richiesta rigettata

10007 TRADE_RETCODE_CANCEL Richiesta annullata dal trader

10008 TRADE_RETCODE_PLACED Ordine piazzato

10009 TRADE_RETCODE_DONE Richiesta completata

10010 TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Solo una parte della richiesta è stata completata

10011 TRADE_RETCODE_ERROR Errore elaborazione richiesta

10012 TRADE_RETCODE_TIMEOUT Richiesta annullata per timeout

10013 TRADE_RETCODE_INVALID Richiesta non valida

10014 TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volume non valido nella richiesta

10015 TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Prezzo non valido nella richiesta

10016 TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops non validi nella richiesta

10017 TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Il trade è disattivato

10018 TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Il mercato è chiuso

10019 TRADE_RETCODE_NO_MONEY Non ci sono abbastanza soldi per completare la richiesta

10020 TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Prezzi cambiato

10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Non ci sono quotazioni per elaborare la richiesta

10022 TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Data di espirazione dell'ordine non valida nella richiesta

10023 TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Stato ordine cambiato

10024 TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Richieste troppo frequenti

10025 TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Nessuna modifica nella richiesta

10026 TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading disabilitato dal server

10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading disabilitato dal terminale client

10028 TRADE_RETCODE_LOCKED Richiesta bloccata pe l'elaborazione

10029 TRADE_RETCODE_FROZEN Ordine o posizione congelati

10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Non valido tipo di filling dell'ordine

10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION Nessuna connessione con il trade server

10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Il funzionamento è consentito solo per i conti live

10033 TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Il numero di ordini in corso ha raggiunto il limite

10034 TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Il volume degli ordini e posizioni per il simbolo ha raggiunto il limite

10035 TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Errato o proibitotipo di ordine

10036 TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED La posizione con lo specificato POSITION_IDENTIFIER è stata già chiusa

10038 TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME Il volume di chiusura supera il volume della posizione corrente

10039 TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST Un ordine già chiuso esiste già per una posizione specificata. Questo può accadere quando si lavora nel sistema hedging: quando si tenta di chiudere una posizione con quella opposta, mentre esistono già ordini di chiusura per la posizione

quando si tenta di chiudere completamente o parzialmente una posizione se il volume totale dei già presenti ordini di chiusura ed i nuovi piazzati eccedono il volume della posizione corrente

10040 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS l numero di posizioni aperte contemporaneamente presenti sull'account può essere limitato dalle impostazioni del server. Una volta raggiunto il limite, il server restituisce l'errore TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS quando si tenta di piazzare un ordine. La limitazione funziona in modo diverso a seconda del tipo di accounting della posizione: Netting(compensazione) — viene considerato il numero di posizioni aperte. Quando viene raggiunto un limite, la piattaforma disabilita il piazzamento di nuovi ordini la cui esecuzione può aumentare il numero di posizioni aperte. Infatti, la piattaforma permette di piazzare ordini solo per i simboli che già hanno posizioni aperte. Gli ordini pendenti attuali non sono considerati in quanto la loro esecuzione può portare a cambiamenti nelle posizioni attuali, ma non può aumentare il loro numero.

Hedging(copertura) — gli ordini pendenti vengono considerati insieme alle posizioni aperte, dal momento che l'attivazione id un ordine pendente porta sempre ad aprire una nuova posizione. Quando viene raggiunto un limite, la piattaforma disabilita sia i nuovi ordini di mercato per l'apertura di posizioni che gli ordini pendenti.

10041 TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL La richiesta di attivazione dell'ordine pendente viene rifiutata, l'ordine viene annullato

10042 TRADE_RETCODE_LONG_ONLY La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "Sono consentite solo posizioni long" (POSITION_TYPE_BUY)

10043 TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "Sono consentite solo posizioni short" (POSITION_TYPE_SELL)

10044 TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "È consentita solo la chiusura della posizione"