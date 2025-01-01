- Codici di Ritorno del Trade Server
- Avvisi del compilatore
- Errori di compilazione
- Errori di Runtime
Codici di Ritorno Trade Server
Tutte le richieste per eseguire le operazioni di trade vengono inviate come una struttura di una richiesta di trade MqlTradeRequest usando la funzione OrderSend(). Il risultato dell'esecuzione della funzione è posto alla struttura MqlTradeResult, il cui campo retcode contiene codice di ritorno del trade server.
|
Codice
|
Constant
|
Descrizione
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Riquotazione
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Richiesta rigettata
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Richiesta annullata dal trader
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ordine piazzato
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Richiesta completata
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Solo una parte della richiesta è stata completata
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Errore elaborazione richiesta
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Richiesta annullata per timeout
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Richiesta non valida
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volume non valido nella richiesta
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Prezzo non valido nella richiesta
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops non validi nella richiesta
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Il trade è disattivato
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Il mercato è chiuso
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Non ci sono abbastanza soldi per completare la richiesta
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Prezzi cambiato
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Non ci sono quotazioni per elaborare la richiesta
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Data di espirazione dell'ordine non valida nella richiesta
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Stato ordine cambiato
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Richieste troppo frequenti
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Nessuna modifica nella richiesta
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading disabilitato dal server
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading disabilitato dal terminale client
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Richiesta bloccata pe l'elaborazione
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ordine o posizione congelati
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Non valido tipo di filling dell'ordine
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Nessuna connessione con il trade server
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Il funzionamento è consentito solo per i conti live
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Il numero di ordini in corso ha raggiunto il limite
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Il volume degli ordini e posizioni per il simbolo ha raggiunto il limite
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Errato o proibitotipo di ordine
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
La posizione con lo specificato POSITION_IDENTIFIER è stata già chiusa
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
Il volume di chiusura supera il volume della posizione corrente
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
Un ordine già chiuso esiste già per una posizione specificata. Questo può accadere quando si lavora nel sistema hedging:
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
l numero di posizioni aperte contemporaneamente presenti sull'account può essere limitato dalle impostazioni del server. Una volta raggiunto il limite, il server restituisce l'errore TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS quando si tenta di piazzare un ordine. La limitazione funziona in modo diverso a seconda del tipo di accounting della posizione:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
La richiesta di attivazione dell'ordine pendente viene rifiutata, l'ordine viene annullato
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "Sono consentite solo posizioni long" (POSITION_TYPE_BUY)
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "Sono consentite solo posizioni short" (POSITION_TYPE_SELL)
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
La richiesta è stata respinta perché è impostata per il simbolo la regola "È consentita solo la chiusura della posizione"
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
La richiesta è stata respinta perché è impostato per l'account di trading il flag "La chiusura della posizione è consentita solo dalla regola FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)