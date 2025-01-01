DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriOscillatoriCiForceCreate 

Create

Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string               symbol,        // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES      period,        // periodo
   int                  ma_period,     // periodo medio
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,     // medoto di media
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied        // tppo di volume
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

ma_period

[in]  Periodo medio.

ma_method

[in]  Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).

applied

[in] Oggetto (tipo di volume) da applicare (valore dell' enumerazione ENUM_APPLIED_VOLUME).

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.