CiAC는 가속기 오실레이터 기술 표시를 사용하기 위한 클래스입니다.
Description
CiAC 클래스는 가속기 오실레이터 지표의 데이터 생성, 설정 및 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CiAC: public CIndicator
Title
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
상속 계층
CiAC
그룹별 클래스 메서드
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
클래스 CIndicator에서 상속된 메서드
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription