Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-05 0.00 × 4 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.00 × 8 Alpari-Pro.ECN3 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 52 ICMarketsSC-Live15 0.02 × 160 FusionMarkets-Demo 0.10 × 185 ICMarketsSC-Live18 0.20 × 369 ICMarketsSC-Live23 0.21 × 745 AxioryAsia-02Live 0.27 × 115 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 107 FusionMarkets-Live 2 0.41 × 143 OctaFX-Real7 0.50 × 2 ThreeTraderLimited-Live02 0.67 × 448 FPMarketsLLC-Live3 0.91 × 338 LiteFinanceVC-Live-08 0.93 × 352 Capital.com-Real 1.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-09 1.08 × 173 Exness-Real16 1.57 × 185 Exness-Real2 1.74 × 524 Axi-US02-Live 2.08 × 3073 Forex.comJP-Live 105 2.40 × 98 24 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou