1. Présentation de la stratégie

Type de stratégie :

Il s’agit d’une stratégie de breakout avec ordres en attente. Cela signifie qu’elle place automatiquement des ordres en attente aux points de rupture afin de capter les mouvements significatifs du marché.

Description de la structure :

Cette stratégie est composée de trois mécanismes de breakout indépendants. Ainsi, à un même niveau de breakout valide, trois séries d’ordres en attente opèrent simultanément, ce qui renforce l’efficacité et la flexibilité lors de la capture des ruptures.

Fréquence de trading :

La fréquence de trading est moyenne à faible, car les transactions ne sont exécutées que lorsque des signaux clairs de breakout apparaissent.

Objectif :

Le principal objectif de cette stratégie est de réaliser des profits stables tout en assurant une gestion continue des risques.

2. Applicabilité et recommandations de gestion des risques

Cette stratégie convient parfaitement aux investisseurs recherchant un rendement stable, préférant une fréquence de trading faible et ayant la patience d’attendre des signaux clairs.

La mise en œuvre à long terme de cette stratégie, combinée au respect des mesures de gestion des risques recommandées, peut générer une croissance composée sur le long terme.

3. Gestion des risques et conseils sur le capital

Pour minimiser le risque, il est recommandé d’utiliser 0,01 lot par tranche de 400 USD ou équivalent. Ainsi, le drawdown maximal restera autour de 9%, ce qui convient aux investisseurs à long terme attentifs à la gestion des risques.

Pour les investisseurs à la recherche d’un rendement plus élevé avec un risque accru, le levier peut être augmenté à 0,01 lot par tranche de 100 USD. Cela augmente le profit potentiel, mais aussi la volatilité et le risque.

4. Objectifs et philosophie de la stratégie

Objectif principal :

Cette stratégie vise une croissance du capital à long terme, stable et prévisible, tout en évitant la recherche de gains spéculatifs à court terme.

Philosophie fondamentale :

Attendre patiemment les points de breakout à fort potentiel, appliquer la discipline et une vision à long terme tout au long du processus de trading, se concentrer sur l’accumulation régulière de valeur du capital, et réduire les transactions et l’exposition au risque inutiles.

Esprit opérationnel :

Met l’accent sur la patience – patience, patience, patience – comme fondement clé de la mise en œuvre de la stratégie. Restez discipliné lors des entrées et sorties du marché, tout en vous concentrant sur la stabilité et le contrôle des opérations de trading.



