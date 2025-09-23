SignauxSections
LU KUEI LIEH

MCA100

LU KUEI LIEH
4 avis
Fiabilité
97 semaines
29 / 31K USD
croissance depuis 2023 1 249%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
275
Bénéfice trades:
158 (57.45%)
Perte trades:
117 (42.55%)
Meilleure transaction:
38.16 USD
Pire transaction:
-32.88 USD
Bénéfice brut:
1 309.54 USD (133 110 pips)
Perte brute:
-746.10 USD (72 060 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (130.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.40 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
6.89%
Charge de dépôt maximale:
17.68%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
9.44
Longs trades:
252 (91.64%)
Courts trades:
23 (8.36%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
8.29 USD
Perte moyenne:
-6.38 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-42.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
47.59%
Prévision annuelle:
577.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.52 USD
Maximal:
59.70 USD (20.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.37% (51.15 USD)
Par fonds propres:
8.66% (11.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 270
EURUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 574
EURUSD -5
GBPUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
EURUSD -505
GBPUSD -487
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.16 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +130.40 USD
Perte consécutive maximale: -42.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.27 × 41
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 28
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live08
0.91 × 2378
MEXAtlantic-Real-2
0.93 × 27
ICMarketsSC-Live31
0.99 × 569
CPTMarkets-Live
1.00 × 2
55 plus...
1. Présentation de la stratégie

  • Type de stratégie :
    Il s’agit d’une stratégie de breakout avec ordres en attente. Cela signifie qu’elle place automatiquement des ordres en attente aux points de rupture afin de capter les mouvements significatifs du marché.

  • Description de la structure :
    Cette stratégie est composée de trois mécanismes de breakout indépendants. Ainsi, à un même niveau de breakout valide, trois séries d’ordres en attente opèrent simultanément, ce qui renforce l’efficacité et la flexibilité lors de la capture des ruptures.

  • Fréquence de trading :
    La fréquence de trading est moyenne à faible, car les transactions ne sont exécutées que lorsque des signaux clairs de breakout apparaissent.

  • Objectif :
    Le principal objectif de cette stratégie est de réaliser des profits stables tout en assurant une gestion continue des risques.

2. Applicabilité et recommandations de gestion des risques

Cette stratégie convient parfaitement aux investisseurs recherchant un rendement stable, préférant une fréquence de trading faible et ayant la patience d’attendre des signaux clairs.

La mise en œuvre à long terme de cette stratégie, combinée au respect des mesures de gestion des risques recommandées, peut générer une croissance composée sur le long terme.

3. Gestion des risques et conseils sur le capital

Pour minimiser le risque, il est recommandé d’utiliser 0,01 lot par tranche de 400 USD ou équivalent. Ainsi, le drawdown maximal restera autour de 9%, ce qui convient aux investisseurs à long terme attentifs à la gestion des risques.

Pour les investisseurs à la recherche d’un rendement plus élevé avec un risque accru, le levier peut être augmenté à 0,01 lot par tranche de 100 USD. Cela augmente le profit potentiel, mais aussi la volatilité et le risque.

4. Objectifs et philosophie de la stratégie

  • Objectif principal :
    Cette stratégie vise une croissance du capital à long terme, stable et prévisible, tout en évitant la recherche de gains spéculatifs à court terme.

  • Philosophie fondamentale :
    Attendre patiemment les points de breakout à fort potentiel, appliquer la discipline et une vision à long terme tout au long du processus de trading, se concentrer sur l’accumulation régulière de valeur du capital, et réduire les transactions et l’exposition au risque inutiles.

  • Esprit opérationnel :
    Met l’accent sur la patience – patience, patience, patience – comme fondement clé de la mise en œuvre de la stratégie. Restez discipliné lors des entrées et sorties du marché, tout en vous concentrant sur la stabilité et le contrôle des opérations de trading.


Note moyenne:
Amardeep Singh Chawla
486
Amardeep Singh Chawla 2025.09.23 13:16 
 

Bad communication as trades were not being copied

ALDO F.
18
ALDO F. 2025.09.22 08:32 
 

Look like a great sign. Few trades , but good ones.

Nhut Anh Phan
1351
Nhut Anh Phan 2025.08.27 17:12 
 

Unfortunately, you entered two trades, but my account only had one, so my profit is only about 50% of yours.

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.05.25 06:08 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.01 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 14:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
