Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
578
Bénéfice trades:
484 (83.73%)
Perte trades:
94 (16.26%)
Meilleure transaction:
2 200.00 USD
Pire transaction:
-1 581.17 USD
Bénéfice brut:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Perte brute:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (4 393.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 681.23 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
8.48
Longs trades:
327 (56.57%)
Courts trades:
251 (43.43%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
52.70 USD
Bénéfice moyen:
158.43 USD
Perte moyenne:
-491.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-475.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 119.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
55.37%
Prévision annuelle:
671.83%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
270.09 USD
Maximal:
3 591.03 USD (9.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.07% (2 708.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 200.00 USD
Pire transaction: -1 581 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 393.39 USD
Perte consécutive maximale: -475.10 USD

99380515
Aucun avis
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
