Signaux / MetaTrader 4 / Soember Oerip
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 224
Bénéfice trades:
841 (68.70%)
Perte trades:
383 (31.29%)
Meilleure transaction:
4 617.50 USD
Pire transaction:
-1 888.00 USD
Bénéfice brut:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Perte brute:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (2 379.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 828.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
10.81
Longs trades:
768 (62.75%)
Courts trades:
456 (37.25%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
30.04 USD
Bénéfice moyen:
79.21 USD
Perte moyenne:
-77.91 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-344.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 888.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
24.51%
Prévision annuelle:
297.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 850.80 USD
Maximal:
3 401.60 USD (11.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.15% (3 401.60 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 617.50 USD
Pire transaction: -1 888 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 379.10 USD
Perte consécutive maximale: -344.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Maxco-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

follow the trend Gold



Aucun avis
