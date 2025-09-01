- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|959
|AUDUSD
|381
|XAUUSD
|176
|GBPCHF
|56
|NZDUSD
|40
|AUDNZD
|30
|NZDCAD
|28
|USDCAD
|26
|AUDCAD
|20
|ETHUSD
|10
|BTCUSD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.3K
|AUDUSD
|844
|XAUUSD
|-155
|GBPCHF
|43
|NZDUSD
|48
|AUDNZD
|12
|NZDCAD
|17
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|14K
|AUDUSD
|15K
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|-211
|NZDCAD
|-474
|USDCAD
|365
|AUDCAD
|1.2K
|ETHUSD
|113K
|BTCUSD
|2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций.
Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.
Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!!
Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.
При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:
- кредитное плечо 1:30 -> 9000$
- кредитное плечо 1:50 -> 5900$
- кредитное плечо 1:100 -> 3600$
- кредитное плечо 1:200 -> 2600$
- кредитное плечо 1:500 -> 2000$
Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe
https://www.mql5.com/ru/articles/618?utm_source=www.mql5.com
USD
USD
USD