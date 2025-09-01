SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart trading 1
Pavel Grigoriev

Smart trading 1

Pavel Grigoriev
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 573%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 729
Bénéfice trades:
1 240 (71.71%)
Perte trades:
489 (28.28%)
Meilleure transaction:
633.59 USD
Pire transaction:
-156.81 USD
Bénéfice brut:
8 453.88 USD (2 302 265 pips)
Perte brute:
-4 351.89 USD (409 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (71.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
638.88 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
67.60%
Charge de dépôt maximale:
2.19%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
8.75
Longs trades:
838 (48.47%)
Courts trades:
891 (51.53%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
6.82 USD
Perte moyenne:
-8.90 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-468.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-468.83 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.81%
Prévision annuelle:
70.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.33 USD
Maximal:
468.83 USD (10.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.74% (425.94 USD)
Par fonds propres:
1.82% (60.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 959
AUDUSD 381
XAUUSD 176
GBPCHF 56
NZDUSD 40
AUDNZD 30
NZDCAD 28
USDCAD 26
AUDCAD 20
ETHUSD 10
BTCUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.3K
AUDUSD 844
XAUUSD -155
GBPCHF 43
NZDUSD 48
AUDNZD 12
NZDCAD 17
USDCAD 13
AUDCAD 11
ETHUSD 1
BTCUSD 10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 14K
AUDUSD 15K
XAUUSD -1.5K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
AUDNZD -211
NZDCAD -474
USDCAD 365
AUDCAD 1.2K
ETHUSD 113K
BTCUSD 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +633.59 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +71.18 USD
Perte consécutive maximale: -468.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций. 

Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.

Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!! 

Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.

При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:

  • кредитное плечо 1:30  ->  9000$
  • кредитное плечо 1:50  ->  5900$
  • кредитное плечо 1:100 -> 3600$
  • кредитное плечо 1:200 -> 2600$
  • кредитное плечо 1:500 -> 2000$

Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.

Если вы никогда раньше не подписывались на сигналы mql5.com , обязательно ознакомьтесь с этой статьей:


По техническим вопросам, связанным с системой copytrade, и для получения четкого ответа на этот вопрос я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки mql5, потому что у них, как у поставщиков платформы copytrade, есть эксперты, которые смогут помочь с любыми техническими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart trading 1
50 USD par mois
573%
0
0
USD
3.3K
USD
89
100%
1 729
71%
68%
1.94
2.37
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.