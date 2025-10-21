SignauxSections
Anton Dorofeev

Annic

Anton Dorofeev
0 avis
221 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 2 363%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
979
Bénéfice trades:
760 (77.63%)
Perte trades:
219 (22.37%)
Meilleure transaction:
179.60 USD
Pire transaction:
-65.77 USD
Bénéfice brut:
3 375.28 USD (3 235 696 pips)
Perte brute:
-987.01 USD (92 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (167.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
224.75 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
16.16
Longs trades:
460 (46.99%)
Courts trades:
519 (53.01%)
Facteur de profit:
3.42
Rendement attendu:
2.44 USD
Bénéfice moyen:
4.44 USD
Perte moyenne:
-4.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-83.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.73 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.70%
Prévision annuelle:
20.65%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.88 USD
Maximal:
147.75 USD (7.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.06% (83.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 463
EURUSD 343
USDCAD 51
BTCUSD 30
XAUUSD 28
GBPUSD 22
GBPCAD 19
USDJPY 11
SUMMARY 6
EURCHF 3
EURAUD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 891
EURUSD 557
USDCAD -8
BTCUSD 282
XAUUSD 426
GBPUSD 15
GBPCAD 29
USDJPY -4
SUMMARY 202
EURCHF 0
EURAUD -2
GBPAUD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 68K
EURUSD 32K
USDCAD 274
BTCUSD 3M
XAUUSD 11K
GBPUSD 2K
GBPCAD 934
USDJPY -421
SUMMARY 0
EURCHF 19
EURAUD -217
GBPAUD -109
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.60 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +167.28 USD
Perte consécutive maximale: -83.23 USD

Aucun avis
2025.10.21 18:22
80% of growth achieved within 43 days. This comprises 2.79% of days out of 1543 days of the signal's entire lifetime.
