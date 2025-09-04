SignauxSections
Phan Van Phuoc

KingFX AU

Phan Van Phuoc
6 avis
Fiabilité
182 semaines
32 / 233K USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2022 25 452%
XMGlobal-Real 17
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 178
Bénéfice trades:
2 437 (76.68%)
Perte trades:
741 (23.32%)
Meilleure transaction:
743.76 USD
Pire transaction:
-1 503.60 USD
Bénéfice brut:
58 144.62 USD (401 423 pips)
Perte brute:
-32 456.41 USD (291 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (425.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 443.02 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
86.30%
Charge de dépôt maximale:
98.84%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
10.18
Longs trades:
1 731 (54.47%)
Courts trades:
1 447 (45.53%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
8.08 USD
Bénéfice moyen:
23.86 USD
Perte moyenne:
-43.80 USD
Pertes consécutives maximales:
65 (-12.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 522.37 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.83%
Prévision annuelle:
119.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.67 USD
Maximal:
2 522.37 USD (44.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.95% (2 085.43 USD)
Par fonds propres:
48.20% (2 227.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD# 828
NZDCAD# 789
AUDNZD# 765
GOLD# 448
GBPUSD# 81
EURUSD# 60
EURGBP# 54
GBPCAD# 53
USDCAD# 44
EURCAD# 31
GBPCHF# 8
EURAUD# 7
GBPAUD# 5
USDCHF# 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD# 7.2K
NZDCAD# 11K
AUDNZD# 5.1K
GOLD# 1.4K
GBPUSD# 317
EURUSD# 156
EURGBP# 219
GBPCAD# 161
USDCAD# 196
EURCAD# 22
GBPCHF# -15
EURAUD# 64
GBPAUD# 70
USDCHF# 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD# 43K
NZDCAD# 35K
AUDNZD# 19K
GOLD# -2.6K
GBPUSD# -23K
EURUSD# -931
EURGBP# 14K
GBPCAD# 21K
USDCAD# -8
EURCAD# 3.2K
GBPCHF# 49
EURAUD# 469
GBPAUD# 530
USDCHF# 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +743.76 USD
Pire transaction: -1 504 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +425.53 USD
Perte consécutive maximale: -12.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The signal is optimized for a 20-years. It’s a proven real signal that has been survived for over 3 years and its profit exceeds 12,000%. There is a 50% account stop loss, but it can be recovered within 3-4 months.

You can use XM copy trade: 

https://social.tp-redirect.com/s/dRWdzPgJ


Note moyenne:
Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.09.04 14:26 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

Siu Cheung Colin Tsui
418
Siu Cheung Colin Tsui 2025.07.24 03:33  (modifié 2025.07.29 07:43) 
 

This signal's risk to reward setting is very intuitive/creative, i like the idea of occasional 50% hard stop and recover in a few months time, if that happens. Great work, thank you author.

clade
133
clade 2025.06.04 17:06 
 

I have been with Phan Van Phuoc for a month and I love his consistency and progress. will definitely recommend as a signal. I kinda wish he would increase weekly volume to around 50 trades, but not a complain just a thought.

mickit20
231
mickit20 2025.05.16 02:43  (modifié 2025.05.16 02:44) 
 

Cố lên, thành công không dễ dàng đâu, tôi ủng hộ bạn.

Uladzimir Tsumarau
1509
Uladzimir Tsumarau 2025.04.04 12:55 
 

В описании сигнала есть сообщение о 50% стоп - ордер. Правильное решение. Все восстановится в течении 4 - 6 месяцев.

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.04 12:04 
 

***

