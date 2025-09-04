- Croissance
Trades:
3 178
Bénéfice trades:
2 437 (76.68%)
Perte trades:
741 (23.32%)
Meilleure transaction:
743.76 USD
Pire transaction:
-1 503.60 USD
Bénéfice brut:
58 144.62 USD (401 423 pips)
Perte brute:
-32 456.41 USD (291 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (425.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 443.02 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
86.30%
Charge de dépôt maximale:
98.84%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
10.18
Longs trades:
1 731 (54.47%)
Courts trades:
1 447 (45.53%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
8.08 USD
Bénéfice moyen:
23.86 USD
Perte moyenne:
-43.80 USD
Pertes consécutives maximales:
65 (-12.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 522.37 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.83%
Prévision annuelle:
119.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.67 USD
Maximal:
2 522.37 USD (44.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.95% (2 085.43 USD)
Par fonds propres:
48.20% (2 227.12 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|828
|NZDCAD#
|789
|AUDNZD#
|765
|GOLD#
|448
|GBPUSD#
|81
|EURUSD#
|60
|EURGBP#
|54
|GBPCAD#
|53
|USDCAD#
|44
|EURCAD#
|31
|GBPCHF#
|8
|EURAUD#
|7
|GBPAUD#
|5
|USDCHF#
|5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD#
|7.2K
|NZDCAD#
|11K
|AUDNZD#
|5.1K
|GOLD#
|1.4K
|GBPUSD#
|317
|EURUSD#
|156
|EURGBP#
|219
|GBPCAD#
|161
|USDCAD#
|196
|EURCAD#
|22
|GBPCHF#
|-15
|EURAUD#
|64
|GBPAUD#
|70
|USDCHF#
|13
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD#
|43K
|NZDCAD#
|35K
|AUDNZD#
|19K
|GOLD#
|-2.6K
|GBPUSD#
|-23K
|EURUSD#
|-931
|EURGBP#
|14K
|GBPCAD#
|21K
|USDCAD#
|-8
|EURCAD#
|3.2K
|GBPCHF#
|49
|EURAUD#
|469
|GBPAUD#
|530
|USDCHF#
|105
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +743.76 USD
Pire transaction: -1 504 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +425.53 USD
Perte consécutive maximale: -12.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
The signal is optimized for a 20-years. It’s a proven real signal that has been survived for over 3 years and its profit exceeds 12,000%. There is a 50% account stop loss, but it can be recovered within 3-4 months.
You can use XM copy trade:
https://social.tp-redirect.com/s/dRWdzPgJ
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu
This signal's risk to reward setting is very intuitive/creative, i like the idea of occasional 50% hard stop and recover in a few months time, if that happens. Great work, thank you author.
I have been with Phan Van Phuoc for a month and I love his consistency and progress. will definitely recommend as a signal. I kinda wish he would increase weekly volume to around 50 trades, but not a complain just a thought.
Cố lên, thành công không dễ dàng đâu, tôi ủng hộ bạn.
В описании сигнала есть сообщение о 50% стоп - ордер. Правильное решение. Все восстановится в течении 4 - 6 месяцев.
***