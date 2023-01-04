SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ClockwiseTrader
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 avis
Fiabilité
197 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 327%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
484
Bénéfice trades:
264 (54.54%)
Perte trades:
220 (45.45%)
Meilleure transaction:
615 978.00 JPY
Pire transaction:
-181 256.00 JPY
Bénéfice brut:
6 643 288.00 JPY (83 403 pips)
Perte brute:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (481 154.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
799 200.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
13.10%
Charge de dépôt maximale:
40.77%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
223 (46.07%)
Courts trades:
261 (53.93%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
4 694.37 JPY
Bénéfice moyen:
25 163.97 JPY
Perte moyenne:
-19 869.15 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-251 288.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-251 288.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
-0.65%
Prévision annuelle:
-7.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
618 977.00 JPY (24.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.54% (618 977.00 JPY)
Par fonds propres:
8.53% (106 406.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +615 978.00 JPY
Pire transaction: -181 256 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +481 154.00 JPY
Perte consécutive maximale: -251 288.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Experts Advisor
Note moyenne:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.