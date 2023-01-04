- Croissance
Trades:
484
Bénéfice trades:
264 (54.54%)
Perte trades:
220 (45.45%)
Meilleure transaction:
615 978.00 JPY
Pire transaction:
-181 256.00 JPY
Bénéfice brut:
6 643 288.00 JPY (83 403 pips)
Perte brute:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (481 154.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
799 200.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
13.10%
Charge de dépôt maximale:
40.77%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
223 (46.07%)
Courts trades:
261 (53.93%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
4 694.37 JPY
Bénéfice moyen:
25 163.97 JPY
Perte moyenne:
-19 869.15 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-251 288.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-251 288.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
-0.65%
Prévision annuelle:
-7.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
618 977.00 JPY (24.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.54% (618 977.00 JPY)
Par fonds propres:
8.53% (106 406.00 JPY)
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +615 978.00 JPY
Pire transaction: -181 256 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +481 154.00 JPY
Perte consécutive maximale: -251 288.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
