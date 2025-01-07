SignauxSections
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
38 semaines
3 / 6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 181%
Exness-Real16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
199 (79.91%)
Perte trades:
50 (20.08%)
Meilleure transaction:
19.76 USD
Pire transaction:
-11.62 USD
Bénéfice brut:
485.45 USD (366 754 pips)
Perte brute:
-297.01 USD (240 216 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (53.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.49 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
18.80%
Charge de dépôt maximale:
10.90%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.42
Longs trades:
144 (57.83%)
Courts trades:
105 (42.17%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-5.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.96 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.68%
Prévision annuelle:
230.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.63 USD
Maximal:
42.61 USD (13.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.88% (42.61 USD)
Par fonds propres:
10.40% (16.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 151
GBPUSD 95
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 120
GBPUSD 72
GBPCAD -3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 120K
GBPUSD 7.2K
GBPCAD -498
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.76 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +53.49 USD
Perte consécutive maximale: -3.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.04 × 27
Axi-US06-Live
0.08 × 52
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
Exness-Real
4.12 × 26
LiteFinance-ECN2.com
5.23 × 26
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.00 × 1
Exness-Real33
10.87 × 52
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
13.19 × 26
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
1 plus...
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



Aucun avis
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.