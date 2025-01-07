- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
199 (79.91%)
Perte trades:
50 (20.08%)
Meilleure transaction:
19.76 USD
Pire transaction:
-11.62 USD
Bénéfice brut:
485.45 USD (366 754 pips)
Perte brute:
-297.01 USD (240 216 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (53.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.49 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
18.80%
Charge de dépôt maximale:
10.90%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.42
Longs trades:
144 (57.83%)
Courts trades:
105 (42.17%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-5.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.96 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.68%
Prévision annuelle:
230.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.63 USD
Maximal:
42.61 USD (13.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.88% (42.61 USD)
Par fonds propres:
10.40% (16.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|95
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|120
|GBPUSD
|72
|GBPCAD
|-3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPUSD
|7.2K
|GBPCAD
|-498
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.76 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +53.49 USD
Perte consécutive maximale: -3.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.04 × 27
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
Exness-Real
|4.12 × 26
|
LiteFinance-ECN2.com
|5.23 × 26
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.00 × 1
|
Exness-Real33
|10.87 × 52
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|13.19 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
