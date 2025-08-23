SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATong
Dinh Van Hung

ATong

Dinh Van Hung
0 avis
Fiabilité
232 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 4 209%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 800
Bénéfice trades:
5 988 (76.76%)
Perte trades:
1 812 (23.23%)
Meilleure transaction:
365.36 USD
Pire transaction:
-294.78 USD
Bénéfice brut:
25 671.20 USD (752 768 pips)
Perte brute:
-16 599.23 USD (642 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (56.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
771.96 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
77.40%
Charge de dépôt maximale:
5.62%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
10.45
Longs trades:
3 762 (48.23%)
Courts trades:
4 038 (51.77%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
4.29 USD
Perte moyenne:
-9.16 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-14.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-689.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
8.89%
Prévision annuelle:
107.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.21 USD
Maximal:
868.51 USD (14.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.49% (557.26 USD)
Par fonds propres:
10.52% (95.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2249
AUDUSD 2152
GBPAUD 1674
EURUSD 850
USDCAD 657
XAUUSD 82
AUDCAD 81
EURGBP 54
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.6K
AUDUSD 2.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.2K
USDCAD 758
XAUUSD 315
AUDCAD 124
EURGBP 103
USDJPY -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 31K
AUDUSD 27K
GBPAUD -3.2K
EURUSD 26K
USDCAD 16K
XAUUSD 8.8K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 1.7K
USDJPY -13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +365.36 USD
Pire transaction: -295 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +56.17 USD
Perte consécutive maximale: -14.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.17 × 6
Tickmill-Live02
0.20 × 56
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 61
GOMarketsIntl-Real 9
0.68 × 56
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.86 × 939
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TopFXSC-Live Server
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 1025
PUPrime-Live
1.23 × 187
97 plus...
Aucun avis
Copier

