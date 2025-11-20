SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jossgrowthh
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 395%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
910
Bénéfice trades:
738 (81.09%)
Perte trades:
172 (18.90%)
Meilleure transaction:
58.35 USD
Pire transaction:
-44.27 USD
Bénéfice brut:
2 462.63 USD (216 335 pips)
Perte brute:
-731.66 USD (70 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (31.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
22.76
Longs trades:
608 (66.81%)
Courts trades:
302 (33.19%)
Facteur de profit:
3.37
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
3.34 USD
Perte moyenne:
-4.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-67.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.05 USD (7)
Croissance mensuelle:
35.38%
Prévision annuelle:
429.24%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
76.05 USD (5.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.89% (76.05 USD)
Par fonds propres:
0.26% (2.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 910
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 146K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.35 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +31.66 USD
Perte consécutive maximale: -67.45 USD

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 1000 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
Aucun avis
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
