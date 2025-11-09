SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JossGrowth
Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 694%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 272
Bénéfice trades:
1 035 (81.36%)
Perte trades:
237 (18.63%)
Meilleure transaction:
58.50 USD
Pire transaction:
-48.56 USD
Bénéfice brut:
3 220.07 USD (281 491 pips)
Perte brute:
-1 020.64 USD (99 439 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (36.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.40 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.68%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
28.57
Longs trades:
870 (68.40%)
Courts trades:
402 (31.60%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
1.73 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-4.31 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-67.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.98 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.17%
Prévision annuelle:
171.92%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.20 USD
Maximal:
76.98 USD (3.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.89% (76.05 USD)
Par fonds propres:
5.43% (57.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 1272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 182K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.50 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +36.29 USD
Perte consécutive maximale: -67.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier. Master resets to 1000 USD weekly. 
Aucun avis
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.