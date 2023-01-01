SignauxSections
Monstera EA
Ida Bagus Githa Dyatmika

Monstera EA

Ida Bagus Githa Dyatmika
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 124%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
395
Bénéfice trades:
160 (40.50%)
Perte trades:
235 (59.49%)
Meilleure transaction:
237.54 USD
Pire transaction:
-96.42 USD
Bénéfice brut:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Perte brute:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (297.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.66 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
7.12%
Charge de dépôt maximale:
10.39%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
219 (55.44%)
Courts trades:
176 (44.56%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
27.25 USD
Perte moyenne:
-14.70 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-114.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.11 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.16%
Prévision annuelle:
171.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.01 USD
Maximal:
232.21 USD (24.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.43% (232.21 USD)
Par fonds propres:
9.92% (94.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 285
XAUUSD 63
ETHUSD 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -46
XAUUSD 807
ETHUSD 145
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 334K
XAUUSD 330K
ETHUSD -19K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +237.54 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +297.66 USD
Perte consécutive maximale: -114.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 368
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real18
1.94 × 79
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

Onic Scalper is a long term signal, 

Minimum 3 months subscription is recommended to get profit, 

Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage

✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP 
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.

Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.

Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3% 
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.


Aucun avis
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 03:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 05:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 06:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.01 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 376 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 08:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.02 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
