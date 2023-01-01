- Croissance
Trades:
395
Bénéfice trades:
160 (40.50%)
Perte trades:
235 (59.49%)
Meilleure transaction:
237.54 USD
Pire transaction:
-96.42 USD
Bénéfice brut:
4 360.23 USD (5 808 703 pips)
Perte brute:
-3 454.26 USD (5 164 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (297.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.66 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
7.12%
Charge de dépôt maximale:
10.39%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
219 (55.44%)
Courts trades:
176 (44.56%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
27.25 USD
Perte moyenne:
-14.70 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-114.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.11 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.16%
Prévision annuelle:
171.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.01 USD
Maximal:
232.21 USD (24.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.43% (232.21 USD)
Par fonds propres:
9.92% (94.36 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|285
|XAUUSD
|63
|ETHUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-46
|XAUUSD
|807
|ETHUSD
|145
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|334K
|XAUUSD
|330K
|ETHUSD
|-19K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +237.54 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +297.66 USD
Perte consécutive maximale: -114.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Reliability = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Onic Scalper is a long term signal,
Minimum 3 months subscription is recommended to get profit,
Recomended broker to scalp BTC is exness due to tight slippage
✅ Single Entry. Every order is protected with SL and TP
❌ NO dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Opened transactions are closed on the same day, not left overnight or at the weekend.
Leverage 1/100 and above
initial balance should be 300 USD
Maximum Lost Per day 3%
Calculated max DD: between 30-40%
Low latency vps recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
