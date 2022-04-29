SignauxSections
BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 avis
Fiabilité
178 semaines
1 / 14K USD
croissance depuis 2022 2 264%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 089
Bénéfice trades:
2 467 (60.33%)
Perte trades:
1 622 (39.67%)
Meilleure transaction:
67 967.57 HKD
Pire transaction:
-25 916.80 HKD
Bénéfice brut:
5 952 884.12 HKD (75 644 308 pips)
Perte brute:
-4 770 152.10 HKD (60 448 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (2 816.37 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
272 718.27 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
72.90%
Charge de dépôt maximale:
102.04%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
1 917 (46.88%)
Courts trades:
2 172 (53.12%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
289.25 HKD
Bénéfice moyen:
2 413.01 HKD
Perte moyenne:
-2 940.91 HKD
Pertes consécutives maximales:
25 (-25 045.55 HKD)
Perte consécutive maximale:
-206 606.33 HKD (15)
Croissance mensuelle:
8.31%
Prévision annuelle:
100.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 727.81 HKD
Maximal:
386 640.72 HKD (27.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.40% (134 295.96 HKD)
Par fonds propres:
29.85% (23 402.64 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1246
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 287
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 83K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 62K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 15M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 505K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67 967.57 HKD
Pire transaction: -25 917 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 816.37 HKD
Perte consécutive maximale: -25 045.55 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Exness-Real
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
Osprey-Live
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
46 plus...
Aucun avis
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTC Portfolio
38 USD par mois
2 264%
1
14K
USD
1.2M
HKD
178
99%
4 089
60%
73%
1.24
289.25
HKD
45%
1:500
