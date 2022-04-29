- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 089
Bénéfice trades:
2 467 (60.33%)
Perte trades:
1 622 (39.67%)
Meilleure transaction:
67 967.57 HKD
Pire transaction:
-25 916.80 HKD
Bénéfice brut:
5 952 884.12 HKD (75 644 308 pips)
Perte brute:
-4 770 152.10 HKD (60 448 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (2 816.37 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
272 718.27 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
72.90%
Charge de dépôt maximale:
102.04%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
1 917 (46.88%)
Courts trades:
2 172 (53.12%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
289.25 HKD
Bénéfice moyen:
2 413.01 HKD
Perte moyenne:
-2 940.91 HKD
Pertes consécutives maximales:
25 (-25 045.55 HKD)
Perte consécutive maximale:
-206 606.33 HKD (15)
Croissance mensuelle:
8.31%
Prévision annuelle:
100.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 727.81 HKD
Maximal:
386 640.72 HKD (27.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.40% (134 295.96 HKD)
Par fonds propres:
29.85% (23 402.64 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1246
|AUDCAD
|574
|NZDCAD
|493
|EURUSD
|440
|AUDNZD
|407
|GBPUSD
|353
|ETHUSD
|287
|GBPCHF
|66
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|47
|EURNZD
|34
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|15
|GBPAUD
|9
|EURCAD
|6
|USDCHF
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|83K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|3.3K
|EURUSD
|-628
|AUDNZD
|484
|GBPUSD
|-2.1K
|ETHUSD
|62K
|GBPCHF
|542
|USDCAD
|299
|NZDUSD
|557
|EURNZD
|405
|EURGBP
|161
|GBPCAD
|-416
|EURAUD
|122
|GBPAUD
|227
|EURCAD
|-6
|USDCHF
|-99
|USDJPY
|44
|XAUUSD
|-58
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|15M
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|18K
|EURUSD
|-293
|AUDNZD
|5.9K
|GBPUSD
|-7.1K
|ETHUSD
|505K
|GBPCHF
|2.1K
|USDCAD
|3.6K
|NZDUSD
|-2.4K
|EURNZD
|1K
|EURGBP
|429
|GBPCAD
|-776
|EURAUD
|540
|GBPAUD
|607
|EURCAD
|72
|USDCHF
|-123
|USDJPY
|255
|XAUUSD
|-98
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +67 967.57 HKD
Pire transaction: -25 917 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 816.37 HKD
Perte consécutive maximale: -25 045.55 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.23 × 159
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 271
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1666
|
ICMarketsSC-Live33
|0.77 × 13
|
Coinexx-Demo
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.86 × 7
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
46 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
38 USD par mois
2 264%
1
14K
USD
USD
1.2M
HKD
HKD
178
99%
4 089
60%
73%
1.24
289.25
HKD
HKD
45%
1:500