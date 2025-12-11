SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axis Alpha
NES Technology

Axis Alpha

NES Technology
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 583%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 224
Bénéfice trades:
3 820 (73.12%)
Perte trades:
1 404 (26.88%)
Meilleure transaction:
111.36 USD
Pire transaction:
-109.64 USD
Bénéfice brut:
12 432.35 USD (570 824 pips)
Perte brute:
-7 859.47 USD (432 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (38.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
185.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
4.64%
Charge de dépôt maximale:
1.63%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
28.06
Longs trades:
2 586 (49.50%)
Courts trades:
2 638 (50.50%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
3.25 USD
Perte moyenne:
-5.60 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.95 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.75%
Prévision annuelle:
69.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.30 USD
Maximal:
162.95 USD (4.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.26% (162.95 USD)
Par fonds propres:
0.57% (29.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 3765
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.4K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 82K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.36 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.06 USD
Perte consécutive maximale: -8.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
