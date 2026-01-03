SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
532
Bénéfice trades:
359 (67.48%)
Perte trades:
173 (32.52%)
Meilleure transaction:
94.08 USD
Pire transaction:
-180.75 USD
Bénéfice brut:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Perte brute:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (149.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
226.62 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.53
Longs trades:
278 (52.26%)
Courts trades:
254 (47.74%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
8.02 USD
Perte moyenne:
-13.22 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-42.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-180.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
103.58%
Prévision annuelle:
1 256.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.13 USD
Maximal:
234.45 USD (74.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.87% (234.45 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.08 USD
Pire transaction: -181 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +149.56 USD
Perte consécutive maximale: -42.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
1036 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire