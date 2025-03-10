SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Eightcap 491
Papada Pitchayachananon

Eightcap 491

Papada Pitchayachananon
0 avis
Fiabilité
41 semaines
1 / 5.4K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 363%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
90 (56.96%)
Perte trades:
68 (43.04%)
Meilleure transaction:
77.35 USD
Pire transaction:
-33.43 USD
Bénéfice brut:
1 689.55 USD (170 361 pips)
Perte brute:
-564.53 USD (66 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (201.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.47 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
9.45%
Charge de dépôt maximale:
10.63%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
8.36
Longs trades:
127 (80.38%)
Courts trades:
31 (19.62%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
7.12 USD
Bénéfice moyen:
18.77 USD
Perte moyenne:
-8.30 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-62.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-134.50 USD (8)
Croissance mensuelle:
19.43%
Prévision annuelle:
235.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.03 USD
Maximal:
134.50 USD (23.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.87% (134.50 USD)
Par fonds propres:
10.37% (72.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 156
NDX100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
NDX100 -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 115K
NDX100 -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.35 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +201.08 USD
Perte consécutive maximale: -62.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
EightcapLtd-Real-4
3.86 × 2667
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
ICMarketsSC-Live10
7.00 × 1
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eightcap 491
30 USD par mois
363%
1
5.4K
USD
805
USD
41
100%
158
56%
9%
2.99
7.12
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.