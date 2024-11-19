SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 124%
ICMarkets-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 714
Bénéfice trades:
2 880 (50.40%)
Perte trades:
2 834 (49.60%)
Meilleure transaction:
273.86 USD
Pire transaction:
-141.25 USD
Bénéfice brut:
17 081.35 USD (2 054 921 pips)
Perte brute:
-14 813.00 USD (2 490 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (308.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
312.67 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
48.54%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
136
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.14
Longs trades:
3 617 (63.30%)
Courts trades:
2 097 (36.70%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
5.93 USD
Perte moyenne:
-5.23 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-102.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.05 USD (14)
Croissance mensuelle:
28.78%
Prévision annuelle:
348.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
383.73 USD
Maximal:
722.51 USD (26.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.95% (627.10 USD)
Par fonds propres:
8.60% (179.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1471
XAUUSD 1012
GBPJPY 727
EURJPY 724
EURUSD 569
GBPUSD 556
CADJPY 234
XAUJPY 223
EURGBP 197
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -179
XAUUSD 2.1K
GBPJPY -269
EURJPY -242
EURUSD 281
GBPUSD 86
CADJPY -135
XAUJPY 771
EURGBP 4
BTCUSD -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -17K
XAUUSD 201K
GBPJPY -33K
EURJPY -28K
EURUSD 32K
GBPUSD 6.6K
CADJPY -17K
XAUJPY 120K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -701K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +273.86 USD
Pire transaction: -141 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +308.15 USD
Perte consécutive maximale: -102.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 9
EGlobal-Cent5
0.18 × 11
CapitalPointTrading-Live29
0.30 × 1094
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.42 × 12
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ILQAu-A1 Live
0.55 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.56 × 484
UniverseWheel-Live
0.67 × 3
Exness-Real3
0.67 × 3
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1782
Exness-Real9
0.91 × 1012
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 7446
HFMarketsSV-Live Server 3
1.00 × 1
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 7172
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 242
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
165 plus...
Aucun avis
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
